Μανδάς: Τάσεις φυγής από τη Λάτσιο

Την περασμένη σεζόν ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε καταφέρει να καθιερωθεί στους «Λατσιάλι», παίρνοντας αρκετά παιχνίδια ως βασικός λόγω του τραυματισμού του Ιβάν Προβεντέλ. Ωστόσο, με την επιστροφή του Ιταλού πορτιέρε, ο Μανδάς έχει επιστρέψει στον πάγκο και βλέπει τις ευκαιρίες του να μειώνονται αισθητά.
Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα, ο 22χρονος γκολκίπερ εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Ρώμη τον Ιανουάριο, αναζητώντας μια ομάδα όπου θα έχει πιο ενεργό ρόλο. Η Λάτσιο, από την πλευρά της, φαίνεται διατεθειμένη να συζητήσει την πώλησή του, με το δημοσίευμα να εκτιμά ότι ο σύλλογος θα ζητήσει γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ποσό σημαντικά υψηλότερο από το 1,3 εκατομμύριο που είχε καταβάλει στον ΟΦΗ το 2023 για την απόκτησή του.