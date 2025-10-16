Μανδάς: Τάσεις φυγής από τη Λάτσιο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere dello Sport, ο Χρήστος Μανδάς φέρεται να έχει ζητήσει από τη διοίκηση της Λάτσιο να αποχωρήσει από την ομάδα, καθώς δεν είναι ικανοποιημένος με τον χρόνο συμμετοχής του τη φετινή σεζόν.

Την περασμένη σεζόν ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε καταφέρει να καθιερωθεί στους «Λατσιάλι», παίρνοντας αρκετά παιχνίδια ως βασικός λόγω του τραυματισμού του Ιβάν Προβεντέλ. Ωστόσο, με την επιστροφή του Ιταλού πορτιέρε, ο Μανδάς έχει επιστρέψει στον πάγκο και βλέπει τις ευκαιρίες του να μειώνονται αισθητά.

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα, ο 22χρονος γκολκίπερ εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Ρώμη τον Ιανουάριο, αναζητώντας μια ομάδα όπου θα έχει πιο ενεργό ρόλο. Η Λάτσιο, από την πλευρά της, φαίνεται διατεθειμένη να συζητήσει την πώλησή του, με το δημοσίευμα να εκτιμά ότι ο σύλλογος θα ζητήσει γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ποσό σημαντικά υψηλότερο από το 1,3 εκατομμύριο που είχε καταβάλει στον ΟΦΗ το 2023 για την απόκτησή του.