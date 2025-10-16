Κοντά σε συμφωνία με τον Σόλσκιερ η Ρέιντζερς

Η αναζήτηση προπονητή φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της για την Ρέιντζερς, αφού οι Σκωτσέζοι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Ο Νορβηγός προπονητής, αποχώρησε πριν από λίγες εβδομάδες από τον πάγκο της Μπεσίκτας και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Βρετανία, για να αναλάβει τις τύχες της Ρέιντζερς.

Οι Σκωτσέζοι μετά την απόλυση του Ράσελ Μάρτιν, είχαν ως No1 στόχο τον Στίβεν Τζέραρντ, ωστόσο η άρνηση του Άγγλου τεχνικού, έστρεψε την προσοχή στον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, με τον Σόλσκιερ να είναι έτοιμος να αναλάβει άμεσα την τεχνική ηγεσία της Ρέιντζερς.