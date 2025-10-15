Ταουσιάνης: «Σημαντική νίκη με ομαδικό πνεύμα και προσήλωση»

Ικανοποιημένος τόσο από την εμφάνιση όσο και από την τρίτη νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην προκριματική διαδικασία, ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, μετά τη λήξη του αγώνα με την Λετονία (0-1).

Η Εθνική Ελπίδων έκανε το 3/3 στα προκριματικά του επόμενου EURO U21, καθώς μετά τη μεγάλη νίκη στη Γερμανία (2-3), επικράτησε και στη Ρίγα επί της Λετονίας (0-1), με το γκολ του Τζίμα να «λυτρώνει» την Εθνική μας ομάδα.

«Οι ποδοσφαιριστές μας ανταποκρίνονται στις διαφορετικές τακτικές απαιτήσεις κάθε αγώνα με ομαδικό πνεύμα", ανέφερε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιάννης Ταουσιάνης, ο οποίος ήταν ικανοποιημένος τόσο από την εμφάνιση όσο και από το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Ταουσιάνη:



«Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια μου στην οικογένεια και τους οικείους του Γιάννη Κόλλια για την απώλεια του δικού τους ανθρώπου. Ενός ανθρώπου με μεγάλη προσφορά στα εθνικά κλιμάκια και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.



Όσον αφορά στον αγώνα με την Λετονία, ένα παιχνίδι με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το προηγούμενο απέναντι στην Γερμανία, καταφέραμε με μια πειστική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο να προσθέσουμε ακόμη μια σημαντική νίκη στη σειρά των προκριματικών. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός το πως οι ποδοσφαιριστές μας ανταποκρίνονται στις διαφορετικές τακτικές απαιτήσεις από παιχνίδι σε παιχνίδι αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρον το ομαδικό πνεύμα που παρουσιάζουν σε καθένα από αυτά.



Οφείλουμε για άλλη μια φορά να τους δώσουμε συγχαρητήρια. Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν, με αυτό το γκρουπ μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον, αρκεί να παρουσιαζόμαστε σε κάθε παιχνίδι με την πνευματική προσήλωση και αποφασιστικότητα που παρουσιαστήκαμε σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια των προκριματικών. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα στα προκριματικά».