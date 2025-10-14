Χρόνος ανάγνωσης 1’ EURO Έλυσε την «πολιορκία» ο Τζίμας, 0-1 η Εθνική! (vid) 14-10-2025 18:51 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Λετονία Ελλάδα ΠΡΟΣΩΠΑ Στέφανος Τζίμας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Στέφανος Τζίμας βρήκε τον τρόπο στο 83' και νίκησε την άμυνα της Λετονίας, όπως και τον Πάρφιονοβς, για το «χρυσό» γκολ της Εθνικής Ελπίδων στη Ρίγα για τα προκριματικά του EURO 2027. 99 στους 100 δεν έχουν την εξυπνάδα για να τον απαντήσουν: Εάν λύσεις τον γρίφο ευφυΐας του φούρναρη τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr «Ήταν όσο πιο κοντά γίνεται στο μοιραίο»: Τι συνέβη με την πτήση της Ryanair που απείχε 6 λεπτά από την συντριβή menshouse.gr Χολμς, Γιούρτσεβεν, Παπαγιάννης… menshouse.gr Έπεσαν καμπάνες: Τα άκουσε η ΕΡΤ για το φιάσκο στο ντέρμπι αιωνίων dailymedia.gr Η αλήθεια για τη πρόταση Σαμαρά στην Μαρία Καρυστιανού instanews.gr Ανασχηματισμός με πολιτική βόμβα Μητσοτάκη: Αυτός μπαίνει στη θέση του Άδωνι στο Υπουργείο Υγείας instanews.gr Ανάλυση: Πώς και γιατί UEFA ξαναμοιράζει την (τηλεοπτική) πίτα dailymedia.gr Ρούμπεν Σεμέντο reloaded: Η επιστροφή ενός ηγέτη της άμυνας που έχασε το δρόμο του menshouse.gr Έλυσε την «πολιορκία» ο Τζίμας, 0-1 η Εθνική! (vid) SHARE