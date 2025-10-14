Έλυσε την «πολιορκία» ο Τζίμας, 0-1 η Εθνική! (vid)

Ο Στέφανος Τζίμας βρήκε τον τρόπο στο 83' και νίκησε την άμυνα της Λετονίας, όπως και τον Πάρφιονοβς, για το «χρυσό» γκολ της Εθνικής Ελπίδων στη Ρίγα για τα προκριματικά του EURO 2027.