Η Δανία προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ρίμερ μετά τη νίκη κόντρα στην Ελλάδα

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ αναμένεται να εξαργυρώσει την καλή πορεία στα προκριματικά του Mundial με νέο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ekstrabladet», η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Δανίας (DBU) θέλει να επεκτείνει από τώρα το συμβόλαιο του Ρίμερ, αλλά δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία ανταγωνισμού με προτάσεις από το εξωτερικό.

Ο Ρίμερ απολύθηκε πέρυσι τον Σεπτέμβριο από την Άντερλεχτ και ήταν άνεργος για λίγο περισσότερο από ένα μήνα, πριν η DBU τον προσλάβει στις 24 Οκτωβρίου με συμβόλαιο μέχρι μετά τους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό το επόμενο καλοκαίρι.

«Μία νέα συμφωνία θα μπορούσε -αν όλα πάνε καλά- να επιτευχθεί πριν η Δανία παίξει τους δύο τελευταίους αγώνες για τα προκριματικά με τη Λευκορωσία και τη Σκωτία τον Νοέμβριο» αναφέρει η εφημερίδα και προσθέτει:

«Αυτό υποδηλώνει μια παράταση έως και τους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2028, ώστε ο Μπρίαν Ρίμερ να μπορεί να εργαστεί λίγο περισσότερο με την εθνική ομάδα».

Πάντως, το οικονομικό όριο της DBU είναι, σύμφωνα με την εφημερίδα, περίπου επτά εκατομμύρια κορώνες ή διαφορετικά σχεδόν 950.000 ευρώ!