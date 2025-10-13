O πρόεδρος «Γαλανόλευκου Φάρου» στο SDNA: «Μένουμε σπίτι κι αυτό πονάει – Στήριξη στον Γιοβάνοβιτς και την Εθνική ομάδα»

Το SDNA επικοινώνησε με τον επί σειρά ετών (22 χρόνια) πρόεδρο του «Γαλανόλευκου Φάρου» και ιδρυτή του μουσείου της Εθνικής ομάδας στα Χανιά, Νίκο Φλέκκα, για το έντονο ελληνικό χρώμα στην Κοπεγχάγη, τις…πληγές του αποκλεισμού από το Μουντιάλ 2026 και την επόμενη μέρα.

Το όνειρο της συμμετοχής στο Μουντιάλ 2026 έσβησε οριστικά για την Εθνική ομάδα. Η ήττα με 3-1 από τη Δανία στο «Parken Stadium» αποδείχθηκε καθοριστική, αφήνοντας την «γαλανόλευκη» εκτός συνέχειας στη μάχη της πρόκρισης.

Παρά τη «μαύρη» βραδιά και το πικρό ποτήρι του αποκλεισμού, οι περίπου 2.500 Έλληνες φίλαθλοι που βρέθηκαν στην Κοπεγχάγη χειροκρότησαν θερμά τους διεθνείς στο φινάλε του αγώνα, δείχνοντας πως η στήριξη στην Εθνική παραμένει αδιάκοπη.

Το SDNA επικοινώνησε με τον επί σειρά ετών (22 χρόνια) πρόεδρο του «Γαλανόλευκου Φάρου» και ιδρυτή του Μουσείου της Εθνικής ομάδας στα Χανιά, Νίκο Φλέκκα (φωτ.), ο οποίος μίλησε για την έντονη παρουσία των Ελλήνων στις εξέδρες, την πίκρα του αποκλεισμού, αλλά και τη στήριξη προς τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

- Για το έντονο γαλανόλευκο χρώμα στις εξέδρες του « Parken Stadium »:

«Ήμασταν 2.500 Έλληνες στο ένα πέταλο και άλλοι 1000 ανάμεσα στους Δανούς. Προσωπικά αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους τους Έλληνες που ήρθαν στην Κοπεγχάγη απ΄όλα τα μέρη της Ευρώπης, την Αμερική, την Αυστραλία. Όλοι μαζί δημιουργήσαμε μια καταπληκτική κερκίδα και αποτελέσαμε τον 12ο παίκτη της Εθνικής.

Όλα ήταν καταπληκτικά εκτός από το τελικό αποτέλεσμα. Ο “Γαλανόλευκος Φάρος” θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στην Εθνική ομάδα, όπως κάνει εδώ και 22 χρόνια χωρίς να έχει δημιουργήσει το παραμικρό έκτροπο. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα παραμένουμε πάντα περήφανοι για την πατρίδα μας».

- Για την ήττα από την Δανία και τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026:

«Αναμφίβολα υπάρχει μεγάλη πίκρα. Είχαμε καταφέρει να ανάψουμε μικρές…φωτιές για την Εθνική ομάδα σε ολόκληρη την Ελλάδα και την ομογένεια. Όλοι ασχολούνταν με την Εθνική. Μέσα σε ένα μήνα ήρθαν τρεις οδυνηρές ήττες, με τρία γκολ σε κάθε παιχνίδι.

Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ σίγουρα είναι πίκρα. Μένουμε σπίτι κι αυτό πονάει. Κι ας ξέρουμε πως πρόκειται για μια νέα ομάδα με πολλά ταλέντα που θέλουν χρόνο».

Για την στήριξη του Μάκη Γκαγκάτση στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Αρχικά θα ήθελα να πω ένα ακόμα “ευχαριστώ” κι αυτή τη φορά στην ομοσπονδία και τον πρόεδρο που είναι δίπλα στο “Γαλανόλευκο Φάρο”. Όταν ζήτησα 600 εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Δανία μου τα έδωσαν κατευθείαν. Πρώτο μέλημα του Μάκη Γκαγκάτση είναι η Εθνική ομάδα. Και το απέδειξε αυτό και με τη συμφωνία που έκανε για το νέο προπονητικό κέντρο στην Παιανία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποτελεί επιλογή του Μάκη Γκαγκάτση και πολύ καλά κάνει και τον στηρίζει. Εμείς είμαστε μαζί τους.

Σίγουρα όλοι οι Έλληνες περιμένουμε καλύτερες ημέρες από την Εθνική και προκρίσεις στις μεγάλες διοργανώσεις. Ένας αποκλεισμός πάντα πονάει απ΄όλες τις πλευρές. Τους Έλληνες φιλάθλους, την ομοσπονδία, τους διεθνείς και τον προπονητή.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως ο Γιοβάνοβιτς δεν το παλεύει. Η Εθνική βρέθηκε σε κακό…φεγγάρι. Δεν μας ήθελε τίποτα τον τελευταίο μήνα και χάσαμε τρία κρίσιμα ματς σε έναν βατό όμιλο. Σίγουρα θα υπάρξει κριτική όταν αποκλειόμαστε μόλις από την 4η αγωνιστική».