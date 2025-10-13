Ο Γκράβεσεν “καρφώνει” τον Ρίμερ για τις αλλαγές με την Ελλάδα: «Έχασε τον έλεγχο»

Ο άλλοτε αμυντικός χαφ των Έβερτον και Ρεάλ Μαδρίτης, Τόμας Γκράβεσεν παρά τη νίκη της Δανίας με 3-1 επί της Εθνικής άφησε αιχμές για το κοουτσάρισμα του Δανού ομοσπονδιακού τεχνικού, Μπράιαν Ρίμερ.

Ο Τόμας Γκράβεσεν θεωρεί ότι η περιορισμένη εμπειρία του 47χρονου προπονητή σε επίπεδο εθνικών ομάδων φάνηκε στη χθεσινή (12/10) αναμέτρηση.



«Στη φάση όπου ο αγώνας αρχίζει να 'χαλάει' και η Ελλάδα μόλις έχει σκοράρει, εκείνος επιλέγει να κάνει αλλαγή τριών επιθετικών παικτών. Αυτό με εξέπληξε πολύ, γιατί το παιχνίδι ήταν έτοιμο να γείρει», είπε ο Τόμας Γκράβεσεν και πρόσθεσε:



«Ακούς και τους παίκτες μετά τον Γιόακιμ Άντερσεν και τον Μόρτεν Χιούλμαντ, να λένε ότι, αν οι Έλληνες σκόραραν ξανά, δεν ήξεραν αν το παιχνίδι θα είχε ολοκληρωθεί με δική μας νίκη, όμως ο Ρίμερ προτίμησε να βάλει τρεις επιθετικούς αντί να ρίξει μέσα τον Μόρτεν Φρέντρουπ, τον οποίο ο ίδιος έχει επιλέξει.



Αυτό επηρέασε και την εικόνα που είδαμε στο φινάλε του αγώνα, όπου η ελληνική ομάδα ανέβηκε και δημιούργησε πολλά προβλήματα στην εθνική Δανίας. Είδαμε και τον Κάσπερ Σμάιχελ να χρειάζεται να κάνει μερικές εξαιρετικές αποκρούσεις.

Είμαι λίγο έκπληκτος που ο Ρίμερ έβαλε τρεις επιθετικούς. Αυτή είναι η εμπειρία που του λείπει. Να μπορεί να βάλει έναν παίκτη όπως ο Μόρτεν Φρέντρουπ αντί για τρεις επιθετικούς».