Ρόι Κιν: «Θα ήθελα τον Σιμεόνε στον πάγκο της Γιουνάιτεντ»

Ο Ρόι Κιν δεν μάσησε τα λόγια του και αποκάλυψε ποιον προπονητή θα ήθελε να δει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε περίπτωση που υπάρξει διαζύγιο με τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Η θέση του Πορτογάλου τεχνικού παραμένει επισφαλής, καθώς η ομάδα συνεχίζει να απογοητεύει, παρά τη στήριξη που φέρεται να απολαμβάνει από τον Τζιμ Ράτκλιφ και το πλάνο τριετίας που έχει τεθεί σε εφαρμογή. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται σε μία από τις δυσκολότερες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας τους, όντας εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων και μακριά από τον ανταγωνισμό της κορυφής στην Premier League.

Μιλώντας σε σχετική εκπομπή, ο άλλοτε αρχηγός της Γιουνάιτεντ, γνωστός για τις ξεκάθαρες απόψεις του, ανέφερε χωρίς δισταγμό το όνομα του Ντιέγκο Σιμεόνε: «Το λέω χρόνια: θα ήθελα ο Σιμεόνε της Ατλέτικο Μαδρίτης να πάει εκεί. Νομίζω ότι θα δημιουργούσε χάος — αλλά καλό χάος. Θα τα κατάφερνε. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, αλλά θα ήθελα να δω την προσωπικότητά του στον πάγκο της Γιουνάιτεντ».

Στη συνέχεια, ο Κιν εξήρε τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται οι ομάδες του Αργεντινού τεχνικού, υπογραμμίζοντας ότι πέρα από τη μαχητικότητα, έχουν και ικανότητα να παίξουν ποιοτικό ποδόσφαιρο: «Ο κόσμος μπορεί να σκέφτεται το στυλ ποδοσφαίρου, αλλά πρόσφατα σκόραραν πέντε γκολ εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σιμεόνε δεν αντέχει να βλέπει τις ομάδες του να δέχονται πολλές ευκαιρίες. Παλεύουν σε κάθε φάση, έχουν πνεύμα. Αυτό χρειάζεται η Γιουνάιτεντ: μια μεγάλη προσωπικότητα».