Αναβλήθηκε ματς της Μπόκα μετά τον θάνατο του προπονητή της

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το ποδόσφαιρο της Αργεντινής μετά τον χαμό του θρυλικού προπονητή της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο σε ηλικία 69 ετών.

Οι «Σενέιζες» θρηνούν την απώλεια ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με τεράστιες επιτυχίες του συλλόγου, με την Μπόκα να καταθέτει στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, αίτημα αναβολής της εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπαράκας.

Προς τιμήν τους οι γηπεδούχοι, έστειλαν με την σειρά τους αίτημα αναβολής στην διοργανώτρια αρχή και όπως ήταν φυσικό, η αναμέτρηση των δύο ομάδων δεν θα διεξαχθεί στις 11/10 όπως ήταν προγραμματισμένη αλλά θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία.