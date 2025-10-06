Επίσημα «αυλαία» στη συνεργασία Παναιτωλικού και Γιάννη Πετράκη

Παρελθόν και τυπικά για την ομάδα του Αγρινίου αποτελεί ο έμπειρος τεχνικός μετά από 80 παιχνίδια στα δυο χρόνια κοινής συμπόρευσης τους. Η «βαριά» ήττα στη Λιβαδειά και το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε αγωνιστική βελτίωση με την πάροδο του χρόνου, οδήγησαν σε μια συναινετική απόφαση.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού για το «διαζύγιο» με τον Γιάννη Πετράκη, τον οποίο εκθείασαν για τον χαρακτήρα, το ήθος και την άψογη συμπεριφορά του:

«Λύθηκε κοινή συναινέσει η συνεργασία της ομάδας μας με τον προπονητή Γιάννη Πετράκη. Κατά τη διάρκεια της διετούς συνεργασίας μας υπηρέτησε τον Παναιτωλικό με επαγγελματισμό, συνέπεια και πάθος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία και την αγωνιστική παρουσία της ομάδας μας. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον άνθρωπο Γιάννη Πετράκη, για τον εξαιρετικό χαρακτήρα, το ήθος και την άψογη συμπεριφορά και στάση του απέναντι σε όλους. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και ευχόμαστε στον ίδιο και τους συνεργάτες του υγεία και κάθε καλό στην επαγγελματική τους πορεία από εδώ κι εμπρός».