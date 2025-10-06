Ο μάνατζερ του Ντιν Τζέιμς στο SDNA: «Παραμένει ανοιχτός για μεταγραφή σε ελληνική ομάδα»

Ο Ενρίκο Κομβάλιους, εκπρόσωπος του 25χρονου αριστερού μπακ της Γκόου Αχέντ Ιγκλς που με δύο ασίστ «υπέγραψε» την ήττα του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής του πελάτη του σε ελληνική ομάδα.

Το περασμένο καλοκαίρι, ανάμεσα στα ονόματα που «έπαιξαν» στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας, βρισκόταν και ο Ντιν Τζέιμς της Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Μάλιστα, σύμφωνα με τότε δημοσιεύματα, η «Ένωση» φερόταν να εξετάζει πρόταση ύψους 2 εκατ. ευρώ προς την ολλανδική ομάδα για τον 25χρονο αμυντικό.

Τελικά, ο διεθνής με την Εθνική Ινδονησίας παρέμεινε στην Ολλανδία.

Το βράδυ της Πέμπτης (2/10) στο ΟΑΚΑ… πλήγωσε τον Παναθηναϊκό: με δύο ασίστ, ο Τζέιμς «σέρβιρε» ισάριθμα γκολ που οδήγησαν το Τριφύλλι σε ήττα-σοκ στη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 24 Ιουνίου, ο εκπρόσωπός του, Ενρίκο Κομβάλιους, μιλώντας στο SDNA με αφορμή τα τότε σενάρια μεταγραφής στην ΑΕΚ, είχε δηλώσει: «Το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι ο Τζέιμς είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμος να έρθει στην Ελλάδα».

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά και με…πάσα την εξαιρετική εμφάνιση του (παλιόφιλου) Τζέιμς στον προ ημερών αγώνα της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό, το SDNA επικοινώνησε εκ νέου με τον ατζέντη του που σημείωσε πως ο αριστερός μπακ της Γκόου Αχέντ Ιγκλς παραμένει…ζεστός στην προοπτική μεταγραφής με «άρωμα» Ελλάδας!



«Η κατάσταση είναι η ίδια όπως και παλαιότερα. Ο Ντιν είναι ανοιχτός και θετικός για μια πιθανή μεταγραφή στη χώρα σας. Θα μπορούσε σίγουρα να αποτελέσει επιλογή…», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό σημείωσε: «Ζήσαμε μια τρελή βραδιά, μια φανταστική νίκη για την ομάδα και έναν ιστορικό αγώνα για τον σύλλογο. Ο Ντιν ήταν χαρούμενος γιατί καταλαβαίνει πόσο σημαντικό ήταν αυτό για όλους».

Όσον αφορά το μέλλον, ξεκαθάρισε:

«Αν υπάρξει μια ευκαιρία το καλοκαίρι ή ακόμη και τον χειμώνα, θα την εξετάσουμε. Και ο σύλλογος είναι ανοιχτός να πουλήσει.

Φυσικά, όλα εξαρτώνται από το πρότζεκτ, από το πώς βλέπουν τον Ντιν και πώς θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν. Ο ίδιος πάντως κοιτάζει να κάνει το επόμενο βήμα μετά το τέλος της σεζόν, εφόσον πρόκειται για τη σωστή επιλογή».