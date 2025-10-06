Αποθέωση για τον Μπουσκέτς (vid)

Η Ιντερ Μαϊάμι τίμησε τον σπουδαίο Σέρχι Μπουσκέτς. Ο διάσημος Ισπανός χαφ έχει αποφασίσει ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα στο τέλος Δεκεμβρίου, κλείνοντας την καριέρα του στην ομάδα της αμερικανικής Major Soccer League.

Ο 37χρονος Ισπανός χαφ πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του Μαϊάμι το Δεκέμβριο, κάτι που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για περίπου τρεις μήνες ακόμη.

Στο ματς της Ιντερ κόντρα στη Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον (4-1) η διοίκηση και οι οπαδοί της ομάδας αποθέωσαν τον Μπουσκέτς, ο οποίος πήγε στο Μαϊάμι από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε μετρά 108 συμμετοχές, ένα γκολ και 19 ασίστ. Η διοίκηση του παρέδωσε μια φανέλα με το Νο5 σε κορνίζα, ενώ μαζί του ήταν η σύζυγος και τα παιδιά του. Οι οπαδοί τον αποθέωσαν φωνάζοντας ρυθμικά τ' όνομα του Στη συνέχεια έπαιξε βασικός με την Ίντερ και έγινε αλλαγή στο 77ο λεπτό, γνωρίζοντας ξανά την αποθέωση από τις κερκίδες.

Στην καριέρα του ο διάσημος άσος κατέκτησε με την Μπαρτσελόνα εννέα πρωταθλήματα Ισπανίας (2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2018-19, 2022-23), τρία Champions League (2008-09, 2010-11, 2014-15), τρία UEFA Super Cup (2009, 2011, 2015), επτά Supercopa Ισπανίας (2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2022), τρία FIFA Club World Cup (2010, 2012, 2016), ενώ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας ένα Παγκόσμιο Κύπελλο (2010) και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2012.