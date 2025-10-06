Λουκάκου: Ένταση με θαυμαστή σε παιδικό αγώνα του γιου του – «Παραλίγο να χειροδικήσω» (vid)

Ο Ρομέλου Λουκάκου αποκάλυψε ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από μερικούς μήνες σε παιδικό ποδοσφαιρικό αγώνα του γιου του στο Βέλγιο, το οποίο τον έκανε άθελά του viral.

Ο επιθετικός της Νάπολι παραδέχτηκε πως βρέθηκε σε έντονη αντιπαράθεση με έναν άλλο γονιό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της ασφάλειας.

Ο Βέλγος σταρ είχε πάει για να παρακολουθήσει τον μεγαλύτερο γιο του, που αγωνίζεται στις ακαδημίες της Άντερλεχτ. Ωστόσο, η μέρα δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε. Όπως αφηγήθηκε ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν όταν ένας θαυμαστής τον πλησίασε επίμονα και με αγενή τρόπο ζητώντας του φωτογραφία, τη στιγμή που ο Λουκάκου μιλούσε με έναν παλιό του φίλο.

Ο 32χρονος προσπάθησε να εξηγήσει ευγενικά ότι θα φωτογραφηθεί αργότερα, όμως η ειρωνική απάντηση του άλλου γονιού —«Αν δεν ήθελες φωτογραφίες, να είχες μείνει σπίτι σου»— τον εξόργισε.

«Εκείνη τη στιγμή παραλίγο να χειροδικήσω», παραδέχτηκε ο Λουκάκου, τονίζοντας πως συγκρατήθηκε χάρη στην παρέμβαση ενός άλλου πατέρα και των ανδρών ασφαλείας.

Αργότερα, με δόση αυτοσαρκασμού, σχολίασε πως στάθηκε τυχερός που δεν υπήρχαν κάμερες στο σημείο — αν και τελικά βίντεο του επεισοδίου κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.