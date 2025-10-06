Τζούριτσιτς: «Καλύτερο το παιχνίδι μας τώρα με τον Κόντη»

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ατρόμητου, μίλησε για τις διαφορές που εντοπίζει στον τρόπο παιχνιδιού του Τριφυλλιού, με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρέπει να δουλέψουμε στη φυσική μας κατάσταση γιατί έχουμε ένα κενό εκεί που πρέπει να βελτιωθούμε. Επίσης στην τακτική πρέπει να δουλέψουμε. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά, σε ό,τι αφορά στη θέση μου, τα τρεξίματα, αυτό που κάνω τώρα και αυτά που έκανα εδώ και 1,5 χρόνο, είναι τελείως διαφορετικά.

Πιστεύω λίγο-πολύ το ίδιο ισχύει και για τους άλλους παίκτες. Έχουμε δύο εβδομάδες μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι το παιχνίδι μας επιθετικά τώρα είναι πολύ καλύτερο, η μπάλα ρολάρει πιο γρήγορα. Ξέρουμε τον κ. Κόντη, μας ξέρει, μέρα με τη μέρα θα βελτιωνόμαστε και μπορεί να αρχίσουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο όπως πριν 2,5 χρόνια».