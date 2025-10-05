Τιμά την μνήμη του Μπάλντοκ και στην προαναγγελία ο Παναθηναϊκός (pic)

Ο Παναθηναϊκός τιμά την μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ενόψει της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο.

Στις 9 Οκτωβρίου του 2024 ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης συγκλονίστηκε από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, με την οικογένεια του Παναθηναϊκού να τιμά την μνήμη του με μια σειρά από πολύ όμορφες ενέργειες.

Απόψε οι «πράσινοι» υποδέχονται στις 21:30 τον Ατρόμητο και με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από εκείνη την «μαύρη» ημέρα (αυτό είναι το πιο κοντινό παιχνίδι της ομάδας) προχώρησαν σε μια ακόμα σπουδαία κίνηση, που δείχνει πως δεν ξεχνούν τον αδικοχαμένο μπακ.

Συγκεκριμένα, στο γραφικό που ετοίμασε η ΠΑΕ για την προαναγγελία της αναμέτρησης, φαίνεται η φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ στην θύρα 13 της ιστορικής έδρας του συλλόγου. Όσον αφορά τα αστέρια στον ουρανό, σχηματίζουν τον αριθμό «32».

Από εκεί και πέρα, στο MatchDay Mag υπάρχει και αφιέρωμα στον άλλοτε άσο του συλλόγου.

