Ίντερ Μαϊάμι: Τίμησε τον Μπουσκέτς που αποχωρεί από την ενεργό δράση (vid)

Ο Σέρχιο Μπουσκέτς θα ολοκληρώσει την καριέρα του στο τέλος της σεζόν στο MLS και η Ίντερ Μαϊάμι τον τίμησε για την προσφορά του.

Ιδιαίτερη σημασία είχε το παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με την Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον, στο οποίο επικράτησε με 4-1. Πριν από το παιχνίδι, η διοίκηση και οι οπαδοί της Ίντερ τίμησαν τον Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Το 2023 μετακόμισε στο Μαϊάμι και έκτοτε μετρά 108 συμμετοχές, ένα γκολ και 19 ασίστ. Η διοίκηση του παρέδωσε μια φανέλα με το Νο5 σε κορνίζα, ενώ μαζί του ήταν η σύζυγος και τα παιδιά του. Οι οπαδοί τον χειροκρότησαν θερμά, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην πρόοδο της ομάδας.

Στη συνέχεια έπαιξε βασικός με την Ίντερ και έγινε αλλαγή στο 77’.

Στα του αγώνα, ο Λιονέλ Μέσι δεν βρήκε δίχτυα, αλλά μοίρασε τρεις ασίστ για την Ίντερ Μαϊάμι, που συνέτριψε με 4-1 τη Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον. Από δύο γκολ για την ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο πέτυχαν ο Ταντέο Αλιέντε (32', 60') και ο Τζόρντι Άλμπα (45+3, 63'), ενώ το γκολ των φιλοξενούμενων σημείωσε ο Ντορ Τούργκεμαν στο 59'.