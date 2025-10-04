MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

ΑΕΛ - Βόλος: Νεύρα και μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Ουάρντα και παίκτες των φιλοξενούμενων! (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Το Θεσσαλικό ντέρμπι εκτός από πολλά γκολ είχε μεγάλη ένταση και νεύρα - Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο!
ΑΕΛ - Βόλος: Νεύρα και μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Ουάρντα και παίκτες των φιλοξενούμενων! (vids)