Εκτός των κλήσεων της Εθνικής ο Ρέτσος, στη θέση του ο Μιχαηλίδης!

Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος τέθηκε νοκ άουτ για τα παιχνίδια με Σκωτία (09/10) και Δανία (12/10), λόγω ενοχλήσεων με τον Γιάννη Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ να παίρνει τη θέση του.

Ο Ρέτσος είχε περάσει εκτός στο 86ο λεπτό του αγώνα των Πειραιωτών με την Άρσεναλ αφήνοντας τη θέση του στον Ζουλιάν Μπιανκόν, με τον διεθνή αμυντικό να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αποσύρει την κλήση του.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα τον αντικαταστήσει όπως έγινε γνωστό, με τον 25χρονο στόπερ να έχει να αγωνιστεί με την Εθνική από τις 11 Νοεμβρίου του 2020 στο παιχνίδι με την Κύπρο. Συνολικά μετράει δύο συμμετοχές σε επίσημα φιλικά με την «γαλανόλευκη».

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής για τα ματς με Σκωτία και Δανία: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.