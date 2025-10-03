Ντιν Τζέιμς: Οι δύο ασίστ που... εκτέλεσαν τον Παναθηναϊκό και η ελληνική μεταγραφή

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για τον 25χρονο αριστερό μπακ της Γκόου Αχέντ Ιγκλς που έβαλε διπλή....υπογραφή για την ήττα – σοκ του Τριφυλλιού από την ολλανδική ομάδα.

Τι περίεργα παιχνίδια που σκαρώνει το ποδόσφαιρο.

Το περασμένο καλοκαίρι ένας από τους παίκτες που «παρέλασαν» στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας ήταν και ο Ντιν Τζέιμς της Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Μάλιστα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εκείνης της περιόδου, η ΑΕΚ έδειχνε να σκέφτεται πρόταση ύψους 2 εκατ. ευρώ στην ολλανδική ομάδα για την απόκτηση του 25χρονου ποδοσφαιριστή.

Εν τέλει ο διεθνής αμυντικός με την Εθνική ομάδα της Ινδονησίας παρέμεινε…αμετάθετος στην ολλανδική ομάδα και το βράδυ της Πέμπτης (2/10) στο ΟΑΚΑ, με δύο προσωπικές ασίστ έφτιαξε τα δύο γκολ που προκάλεσαν την ήττα – σοκ του Παναθηναϊκού στη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Παρεμπιπτόντως, στις 24 Ιουνίου ο εκπρόσωπος του Τζέιμς (Ενρίκο Κομβάλιους) με αφορμή τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον αριστερό μπακ της Γκόου Αχέντ Ιγκλς με την Ένωση δήλωνε στο SDNA… «το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι ο Τζέιμς είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμος να έρθει στην Ελλάδα».

Τέσσερις μήνες αργότερα ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έκανε το δικό του σχόλιο (περί ΑΕΚ) αναφέροντας: «Άκουσα και διάβασα κι εγώ κάποια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο» .

Μια φορά, η εξαιρετική εμφάνισή του στο «Σπύρος Λούης» και οι δύο σέντρες – «ξυράφι» από τις οποίες προήλθαν τα γκολ της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, δεν θα μπορούσαν παρά να ξυπνήσουν αναμνήσεις γύρω από το όνομά του.