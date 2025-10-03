Κομμάτι της ιστορίας είναι και η «καυτή» έδρα, αυτή που «πάγωσε» στο... γιαπί του ΟΑΚΑ

Ήρθαν οι Ολλανδοί να δουν την έδρα για της οποίας το μεγαλείο άκουγαν και αντίκρισαν την συγκεκριμένη εικόνα στο Ολυμπιακό Στάδιο...

Κάποτε η Φέγενορντ αποκλείστηκε σε ένα ΟΑΚΑ που «κόχλαζε». Ο Άγιαξ νίκησε σε μια έδρα «καυτή» που δεν υπήρχε κενό ούτε στις σκάλες. Το «σπίτι» του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία και συνολικά στην ποδοσφαιρική Ευρώπη, είναι κάτι αξιοσημείωτο.

Είτε μιλάμε για το Στάδιο, είτε για τη Λεωφόρο όπου – παρά το μέγεθός της – έχει «λυγίσει» συλλόγους κολοσσούς του πλανήτη. Η ιστορία του Παναθηναϊκού εκτός συνόρων, έχει συγκεκριμένους τομείς αξιοσημείωτους. Ένας εξ αυτών είναι και η δυσκολία να τον αντιμετωπίσει κάποιος στο «σπίτι» του.

Οι ελληνικές έδρες συνολικά έχουν εξαιρετική φήμη ως προς την ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Ο Παναθηναϊκός επί σειρά ετών, φιλοξένησε τεράστιους συλλόγους οι οποίοι έχουν να το λένε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Μόνο και μόνο επειδή αγωνίστηκαν σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ ή στην κατάμεστη Λεωφόρο.

Ακόμη και την περασμένη σεζόν που στο Conference League δεν υπήρχαν και τα πλέον εμπορικά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός ήταν απ’ τις κορυφαίες ομάδες σε προσέλευση κόσμου. Έχοντας για γήπεδο το ΟΑΚΑ, που αναγνωρίζεται στην Ευρώπη.

Με αυτό το σκεπτικό ήρθαν και οι οπαδοί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Εκείνοι που σίγουρα στη χώρα τους έχουν ακούσει για το τι θα πει ελληνική έδρα. Από τα μεγαθήρια που παίζουν εκεί (Άγιαξ, Φέγενορντ, PSV).

Αυτό που είδαν ήταν ένα γήπεδο κλειστό στη μία του πλευρά. Με κάτι γερανούς λες και είναι γιαπί οικοδομής. Οι θύρες που φιλοξένησαν κόσμο, δεν ήταν γεμάτες ούτε αυτές. Δημιουργώντας μια εικόνα που δίχως άλλο μόνο «καυτή» έδρα δε θύμιζε. Όσο κι αν φώναζε και προσπάθησε ο κόσμος που πήγε στο ΟΑΚΑ και φυσικά του αξίζουν μπράβο.

Το θέμα είναι γιατί ο ίδιος ο Παναθηναϊκός επέτρεψε τη συγκεκριμένη εικόνα. Είναι μεγάλο μέρος της ιστορίας και του ευρωπαϊκού του DNA, ο τρόπος που «βλέπουν» στο εξωτερικό την έδρα του. Το τελευταίο που πρέπει να επιτρέψει το «Τριφύλλι», είναι να αλλοιώσει και τη συγκεκριμένη εικόνα.

Με την προσέλευση που υπήρξε, τα διαρκείας, συν τα λειτουργικά έξοδα για ένα ΟΑΚΑ με γερανούς και αντιαισθητικές εικόνες – τηλεοπτικά κι από κοντά – κλειστών εξεδρών, ποιο ακριβώς ήταν το κέρδος της επιλογής να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη έδρα στη League Phase;

Μέσα από τα στιγμιότυπα παγκοσμίως, αυτό που θα δουν όλοι είναι ένα γήπεδο άδειο όσο πιάνει η κάμερα. Με κάτι τεράστια πράγματα μέσα στη μέση και να διεξάγεται ποδοσφαιρικός αγώνας. Πόσοι θα ενδιαφερθούν να μάθουν τι είναι όλα αυτά; Απλά θα τους μείνει στο μυαλό πως η έδρα του Παναθηναϊκού, η «καυτή», αυτή που γεμίζει και είναι φόβητρο για τους αντιπάλους, είχε τη συγκεκριμένη μελαγχολική εικόνα.

Επιπρόσθετα ούτε αγωνιστικά προσέφερε κάτι στον Παναθηναϊκό. Ειδικά απέναντι σε μια ομάδα άπειρη όπως η Γκόου Αχέντ Ιγκλς, η οποία θα μπορούσε να «μασήσει» σε μια κανονική έδρα σε επίπεδα ευρωπαϊκού αγώνα των «πράσινων». Κι όχι σε αυτό το μισό άδειο, μισό κάπως γεμάτο και με εργασίες σε εξέλιξη Στάδιο.