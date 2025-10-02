Αυτά μόνο στον Παναθηναϊκό: Με 33 τελικές έβαλε ένα γκολ!

Η αναποτελεσματικότητα των παικτών του Παναθηναϊκού αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη στατιστική, καθώς κατέγραψαν 33 τελικές έναντι 6 των Ολλανδών και το τελικό σκορ έγραψε 1-2…

Τα όρια του ανεξήγητου αγγίζει αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατάφερε να ηττηθεί σε ένα... δικό του παιχνίδι, στο οποίο ήταν καθολικά ανώτερος για σχεδόν 80 από τα 90 λεπτά.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη παρήγαγαν συνολικά 33 τελικές προσπάθειες, απείλησαν με κάθε τρόπο την αντίπαλη εστία, αλλά σκόραραν μόλις μια φορά.

Η αναποτελεσματικότητα εξακολουθεί να αποτελεί... πληγή της ομάδας, κάτι που είχε φανεί και από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, στην Γλασκώβη, κόντρα στην Ρέιντζερς.

Απόψε οι Σφιντέρσκι και Τζούρισιτς έχασαν τετ-α-τετ, τα σουτ των Κυριακόπουλου και Μπακασέτα από καλά σημεία δεν βρήκαν σχεδόν ποτέ στόχο, ο Τετέ έχασε μοναδική ευκαιρία στα πρώτα λεπτά και κάπως έτσι οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν τις λιγοστές φορές που πάτησαν την «πράσινη» περιοχή και έφυγαν με το «διπλό» από το ΟΑΚΑ.

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, που πρέπει να βρει τρόπο να λύσει το «Τριφύλλι»...