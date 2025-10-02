MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα highlights της ήττας του Παναθηναϊκού από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Γκολ και φάσεις από την ήττα των "πράσινων" με 2-1 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς αν και προηγήθηκαν στο σκορ.
Τα highlights της ήττας του Παναθηναϊκού από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (vid)