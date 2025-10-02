Αποτέλεσμα ντροπή για τον Παναθηναϊκό που ηττήθηκε 2-1 από κάποια Γκόου Αχέντ Ίγκλς στο ΟΑΚΑ παρότι προηγήθηκε 1-0. Οι πράσινοι γκρέμισαν τα πάντα και γύρισαν εκεί που ήταν, προκαλώντας νέες αποδοκιμασίες…

Στο καλάθι των αχρήστων πέταξε απόψε ο Παναθηναϊκός την επιβλητική νίκη του στη Βέρνη απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις, καθώς γνώρισε οδυνηρή ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ με 1-2, σε ένα ματς που έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του, όντας σαφώς ανώτερος των Ολλανδών.

Ο Χρήστος Κόντης πραγματοποίησε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σε σχέση με το ματς πρωταθλήματος απέναντι στον Παναιτωλικό (Κώτσιρας, Τουμπά και Ζαρουρί) και το τριφύλλι μπήκε από το πρώτο λεπτό με ξεκάθαρο σκοπό να κυριαρχήσει απέναντι στην ολλανδική ομάδα.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς, από την πλευρά της, δεν επιβεβαίωσε τη φήμη της επιθετικής ομάδας που δεν έχει σκοπιμότητα στον τρόπο παιχνιδιού της, καθώς αμύνθηκε σε χαμηλό μπλοκ πίσω από τη μπάλα και δεν επιχείρησε να πιέσει ψηλά, παρά μόνο στα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Οταν δηλαδή ο Παναθηναϊκός έσπασε με χαρακτηριστική άνεση το πρες στο 1ο λεπτό και έφτασαν κοντά στο γκολ με πολλές γρήγορες πάσες από το αμυντικό τρίτο και τον Τετέ να σουτάρει άουτ. Από εκείνο το σημείο και μετά χαμήλωσαν τα μέτρα άμυνας και περιορίστηκαν σε παθητικό ρόλο.

Ο Παναθηναϊκός πολιόρκησε, τόσο από τα άκρα με τον Τετέ να έχει το ρόλο του πρωταγωνιστή από δεξιά και τον Κυριακόπουλο από αριστερά, όσο και από τον άξονα με τον Μπακασέτα, πλην όμως δεν υπήρχαν πολλοί παίκτες να δώσουν στήριγμα στον Σφιβντέρσκι εντός περιοχής για να δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις για γκολ.

Είναι, πάντως, χαρακτηριστικό ότι οι τελικές στο πρώτο ημίχρονο ήταν 18-3 υπέρ του τριφυλλιού, η κατοχή μπάλας 60%-40% και τα κόρνερ 7-1, ασχέτως εάν οι μεγάλες ευκαιρίες δεν ήταν περισσότερες από τρεις.

Μία με τον Σφιντέρσκι να πλασάρει από το ύψος του πέναλτι μετά από ατομική ενέργεια και πάσα του Τετέ, με την μπάλα να βρίσκει στην ολλανδική άμυνα και να περνάει κόρνερ (11’), άλλη μία μετά από σέντρα του Τσέριν και πλασέ του Τετέ που έσωσε ο τερματοφύλακας σε κόρνερ (13’) και μία τρίτη σε κεφαλιά του Σλοβένου από σέντρα του Κώτσιρα που έδιωξε σε κόρνερ με υπερένταση ο Ντε Μπουσέρ (28’).

Δύο ακόμα υποσχόμενες ευκαιρίες δημιούργησαν οι πράσινοι, αρχικά στο 30’ με τον Μπακασέτα να σουτάρει πέφτοντας άουτ μέσα από την περιοχή και εν συνεχεία στο 45+1’ σε ψηλοκρεμαστό σουτ του Τετέ που έδιωξε σε κόρνερ ξανά ο Ντε Μπουσέρ.

Το τριφύλλι είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε αρκετές ανακτήσεις της μπάλας στο μεσαίο τρίτο του γηπέδου αν και δεν βρήκε κλεψίματα ψηλά, καλή κυκλοφορία της μπάλας και ανάπτυξη από την άμυνά του, όχι όμως και κάθετο παιχνίδι και συνδυαστικές ενέργειες για να βρει προϋποθέσεις για γκολ κατά μέτωπο.

Ο δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα των ημιχρόνων ισόπαλες δίχως τέρματα, παρά την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού που μπήκε δυνατά και στο ξεκίνημα του δευτέρου, έχοντας δύο τελικές (49’ και 50’) σε ισάριθμα σουτ των Μπακασέτα και Τσέριν.

Ωσπου, στο 55’, το τριφύλλι έλυσε το γόρδιο δεσμό και άνοιξε το σκορ με γυριστή κεφαλιά δυναμίτη του Κάρολ Σφιντέρσκι από υποδειγματική εκτέλεση κόρνερ του Τετέ (1-0)!

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του διεθνούς Πολωνού στράικερ σε ισάριθμα ματς στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ και τέταρτο στη σεζόν μέχρι σήμερα.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Σφιντέρσκι βγήκε τετ α τετ από έξοχη πάσα του Τετέ στο τρανζίσιον, αλλά άργησε να πλασάρει και έδωσε τη δυνατότητα στον Κράμερ να κάνει σωτήριο τάκλιν (60’).

Οι Ολλανδοί ήταν πια υποχρεωμένοι να γίνουν πιο επιθετικοί και στο 67΄ δημιούργησαν την πρώτη ευκαιρία τους στο ματς, με τον Λαφόν να αποκρούει το δυνατό σουτ του Μάργκαρετ.

Αμέσως μετά ο Κόντης έκανε δύο αλλαγές, τοποθετώντας τον Τζούρισιτς στην κορυφή της επίθεσης αντί του Σφιντέρσκι και τον Σιώπη στη θέση του Μπακασέτα.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, μάλιστα, έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, μετά από πάσα του Κυριακόπουλου, με τον Ντε Μπουσέρ να αποκρούει σωτήρια το πλασέ του και να παραχωρεί κόρνερ (74’).

Σα να μην έφτανε αυτό, κόντρα στη ροή του αγώνα, οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στο επόμενο λεπτό (1-1) μετά από συρτή σέντρα του Τζέιμς από αριστερά και πλασέ του Σμιτ προ του Τουμπά (75’) που πέρασε κάτω από τα πόδια του Λαφόν.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε κοντά στο γκολ στο 81’ μετά από γύρισμα του Τζούρισιτς στον Κυριακόπουλο που σούταρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι κι ένα λεπτό αργότερα οι Ολλανδοί σκόραραν ξανά τιμωρώντας την αστοχία των πράσινων!

Σε μία πανομοιότυπη φάση με το γκολ της ισοφάρισης, ο Τζέιμς έβγαλε εκ νέου σέντρα από αριστερά και ο Σμιτ με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-2 (82’).

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης / 4-2-3-1): Λαφόν, Κώτσιρας (79’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τούμπα, Κυριακόπουλος (86’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (79’ Ταμπόρδα), Τετέ, Μπακασέτας (67’ Σιώπης), Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (67’ Τζούρισιτς).

ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ (Μέλβιν Μπόελ / 4-2-3-1): Ντε Μπούσερ, Ντέιλ, Κράμερ, Νόμπερ, Τζέιμς, Μέουλενστιν, Λίντχορστ, Σούρεϊ (88’ Αντελγκαρντ), Μπρέουμ, Μάργκαρετ (79’ Τβιχτ), Σμιτ (90+3’ Στόκερς).

