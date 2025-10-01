Η αποστολή της Σκωτίας για Ελλάδα και Λευκορωσία

Ο Στιβ Κλαρκ ανακοίνωσε τους παίκτες τους οποίους θα έχει διαθέσιμους για τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ με Ελλάδα και Λευκορωσία.

Γνωστή έγινε η αποστολή της Σκωτίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Οι Σκωτσέζοι θα κοντραριστούν με Ελλάδα και Λευκορωσία για την 3η και 4η αγωνιστική αντίστοιχα, ενώ δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απουσίες. Αναλυτικά η αποστολή της Σκωτίας: Τερματοφύλακες: Γκόρντον, Γκαν, Κέλι

Αμυντικοί: Χάνλεϊ, Χέντρι, Χίκι, ΜακΚένα, Ράλστον, Ρόμπερτσον, Σούταρ, Τίρνεϊ

Μέσοι: Κρίστι, Φέργκιουσουν, Γκάνον-Ντόακ, Γκίλμουρ, ΜακΓκιν, ΜακΛιν, ΜακΤόμινεϊ, Μίλερ

Επιθετικοί: Τσε Άνταμς, Μπάουι, Ντάικς, Χερστ