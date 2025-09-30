Επέστρεψε στις κλήσεις ο Έρικσεν: Η αποστολή της Δανίας για το ματς με την Ελλάδα

Στις κλήσεις της εθνικής Δανίας επέστρεψε ο Κρίστιαν Έρικσεν ενόψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα.

Τους εκλεκτούς για τα δύο ματς της Δανίας κόντρα σε Ελλάδα και Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ ανακοίνωσε ο Μπράιαν Ρίμερ.

Στην αποστολή των Δανών επιστρέφει ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος απουσίαζε από τις αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου, ενώ ξανά διαθέσιμοι είναι επίσης οι Γκούσταβ Ίσακσεν και Κριστιάν Νόργκαρντ.

Οι κλήσεις της εθνικής Δανίας:

Τερματοφύλακες: Κάσπερ Σμάιχελ, Μαντς Χέρμανσεν, Φίλιπ Γιόργκενσεν

Αμυντικοί: Γιόακιμ Άντερσεν, Γιανίκ Βέστεγκαρντ, Αντρέας Κρίστενσεν, Λούκας Χόιγκσμπεργκ, Ράσμους Κρίστενσεν, Αντόν Γκαεΐ, Μαντς Ρέσλεφ, Πάτρικ Ντόργκου, Γιόακιμ Μέλε.

Μέσοι: Βίκτορ Φρόχολντ, Πιέρ – Εμίλ Χόιμπιεργκ, Μόρτεν Χιούλμαντ, Κριστιάν Νόργκαρντ, Ματ Οράιλι, Μικέλ Ντάμσγκαρντ, Κριστιάν Έρικσεν, Αντρέας Ντρέιερ.

Επιθετικοί: Γκουστάβ Ίσακσεν, Γιόνας Βιντ, Μίκα Μπίρεθ, Ράσμους Χόιλουντ.