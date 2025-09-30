Με Τζίμα, Κωστούλα και Καλοσκάμη οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων

Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 26 ποδοσφαιριστές ενόψει των εκτός έδρας αγώνων της Ομάδας στα προκριματικά του U21 EURO 2027 απέναντι στη Γερμανία (10/10/2025, 19:00, Ιένα) και στη Λετονία (14/10/2025, 17:00, Ρίγα).

Αναλυτικά, οι κλήσεις: Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Αλέξανδρος Τσομπανίδης, Δημήτρης Μοναστηρλής. Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Δημήτρης Κεραμίτσης, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Δαυίδ Γαλιάτσος, Κωνσταντίνος Πολυκράτης, Νόα Άλλεν. Μέσοι: Σωτήρης Κοντούρης, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ, Χρήστος Αλμύρας, Αντριάνο Μπρέγκου, Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Στέφανος Τζίμας, Χαράλαμπος Κωστούλας, Αντώνης Παπακανέλλος, Σταύρος Πνευμονίδης, Λάμπρος Σμυρλής.