Με Τζίμα, Κωστούλα και Καλοσκάμη οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων

Αναλυτικά, οι κλήσεις:
Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης, Αλέξανδρος Τσομπανίδης, Δημήτρης Μοναστηρλής.
Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος Κάτρης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Δημήτρης Κεραμίτσης, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Δαυίδ Γαλιάτσος, Κωνσταντίνος Πολυκράτης, Νόα Άλλεν.
Μέσοι: Σωτήρης Κοντούρης, Δημήτρης Καλοσκάμης, Κωνσταντίνος Γκούμας, Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ, Χρήστος Αλμύρας, Αντριάνο Μπρέγκου, Χρήστος Παπαδόπουλος.
Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Στέφανος Τζίμας, Χαράλαμπος Κωστούλας, Αντώνης Παπακανέλλος, Σταύρος Πνευμονίδης, Λάμπρος Σμυρλής.