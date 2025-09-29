Καρσέδο: «Είμαστε η "σταχτοπούτα" του Champions League»

Η Πάφος κατάφερε να μπει στους ομίλους του Champions League και μάλιστα στο πρώτο ματς μπόρεσε να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας στον Πειραιά από τον Ολυμπιακό (0-0).

Την επόμενη αγωνιστική έχει ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς θα υποδεχθεί αύριο στην Κύπρο την Μπάγερν Μονάχου. Ο προπονητής της πρωταθλήτριας Κύπρου, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, μίλησε στη γερμανική εφημερίδα «Bild» για το μεγάλο αυτό ματς, αλλά και τις φιλοδοξίες της ομάδας του:

«Θα είμαστε θαρραλέοι και αν προκύψουν κάποιες ευκαιρίες, αν έχουμε μια τέλεια βραδιά μπορεί να διεκδικήσουμε έναν βαθμό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος χαρακτηρίζει την ομάδα του ως την «Σταχτοπούτα της διοργάνωσης», όταν ρωτήθηκε ότι το ρόστερ της Πάφου αξίζει 25,4 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο της Μπάγερν, εκτιμάται σε πάνω από 905 εκατ.:

«Για εμάς γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι ήδη ιστορική επιτυχία ότι την περασμένη σεζόν γίναμε για πρώτη φορά πρωταθλητές Κύπρου και ότι με νίκες απέναντι σε τόσο μεγάλους συλλόγους όπως η Ντιναμό Κιέβου και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου καταφέραμε να προκριθούμε στο Champions League», τόνισε ο Ισπανός κόουτς και συμπλήρωσε:

«Τώρα είμαστε η «Σταχτοπούτα» της διοργάνωσης. Πιθανότατα κανείς δεν ποντάρει σε εμάς, και ίσως να φαίνεται ότι είμαστε εύκολοι να νικηθούμε. Όμως παλεύουμε με κάθε αντίπαλο και σε καλές μέρες μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ακόμα και στο Champions League. Το αποδείξαμε ήδη με το 0-0 στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά».