Χρόνος ανάγνωσης 1' STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ένταση και νεύρα στο ΟΦΗ - Κηφισιά: Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Σενγκέλια (vid) 28-09-2025 20:08 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Κηφισιά ΟΦΗ ΠΡΟΣΩΠΑ Λεβάν Σενγκέλια

Ένταση υπήρξε στο ΟΦΗ - Γεντί Κουλέ ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων, με τον Λεβάν Σενγκέλια των Κρητικών να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη, καθώς μέσα στον χαμό τράβηξε τα μαλλιά του Αντόνισε. Δείτε εδώ: