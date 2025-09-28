Ένταση και νεύρα στο ΟΦΗ - Κηφισιά: Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Σενγκέλια (vid)

Ένταση υπήρξε στο ΟΦΗ - Γεντί Κουλέ ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων, με τον Λεβάν Σενγκέλια των Κρητικών να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη, καθώς μέσα στον χαμό τράβηξε τα μαλλιά του Αντόνισε.

