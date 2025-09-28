Ο Ολυμπιακός Β΄ πανηγύρισε τη νίκη με 1-0 κόντρα στα Χανιά εντός έδρας για την 3η αγωνιστική του Νοτίου ομίλου της Super League 2, πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση με πρωταγωνιστή τον Ματιέ Βαλμπουενά.

Η δεύτερη ομάδα των Πειραιωτών πανηγύρισε την δεύτερη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 για τον Νότιο όμιλο, επικρατώντας με 1-0 των Χανίων στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη στο πλαίσιο της 3η αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Με τη νίκη του αυτή ο Ολυμπιακός Β΄ έφτασε τους 7 βαθμούς σε τρία παιχνίδια και έπιασε προσωρινά τον Πανιώνιο στην πρώτη θέση της βαθμολογίας (αγωνίζεται αυτή την ώρα η Καλαμάτα).

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος και η υπεροχή τους καρποφόρησε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, με τον Κεϊτά να σκοράρει κεφαλιά για το 1-0, μετά από σέντρα ακριβείας του Ματιέ Βαλμπουενά ο οποίος ξεκίνησε βασικός και αρχηγός για τους Πειραιώτες, ανήμερα των 41ων γενεθλίων του.

Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο και κλειστό με τους γηπεδούχους να υπερασπίζονται το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης.

Ολυμπιακός Β΄ (Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ (65′ Ζουγλής), Βαλμπουενά (65′ Ντούμπερι), Αλαφάκης, Δάμα, Λιατσικούρας, Τανούλης, Κεϊτά (65′ Γιουσούφ), Τουφάκης, Αργυρίου (79′ Κουτσογούλας).

Χανιά (Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Σερβιλάκης, Τοπαλίδης, Λάμτσε, Ράδος, Μεγιάδο, Κουτεντάκης, Κουτρουμπής, Ορτιγκόθα, Γιοκέ, Ιωαννίδης.