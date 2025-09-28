Με κορυφαίο τον Odi και λυτρωτή στο τέλος τον Άνταμς, η Σεβίλλη υπέφερε, αλλά πήρε μεγάλο διπλό μέσα στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο (0-1).

Επιστροφή στις πολύ μεγάλες εμφανίσεις για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος με το πρώτο του πολύ ηχηρό παιχνίδι με τα γάντια της Σεβίλλης υπέγραψε τον μεγάλο θρίαμβο μέσα στο Βαγέκας.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έκανε τουλάχιστον 6 καθοριστικές επεμβάσεις και κράτησε όρθιους τους Ανδαλουσιανούς, που υπέφεραν στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο.

Κι εκεί που η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα θα ήταν απολύτως ικανοποιημένη με τον βαθμό της ισοπαλίας, μία υποδειγματική κόντρα (88’) με Καρμόνα και Άνταμς, έφερε τον Νιγηριανό σε θέση βολής και εκείνος αποδείχθηκε η χρυσή αλλαγή, αφού με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 0-1 και χάρισε την πολύ μεγάλη νίκη στην Σεβίλλη.