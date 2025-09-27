Φρίντεκ: «Κάναμε πολλές ευκαιρίες και από αυτές αξιοποιήσαμε μόλις μία»

Οι δηλώσεις του Μάρτιν Φρίντεκ μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Όλα όσα ανέφερε ο Τσέχος για το αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα των Σερρών.

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι:

“Κάναμε πολλές ευκαιρίες και από αυτές αξιοποιήσαμε μόλις μία. Παίξαμε καλά, κάναμε καλό παιχνίδι. Πρέπει να σκοράρουμε περισσότερο. Στο επόμενο ματς πρέπει να κάνουμε τις ευκαιρίες γκολ”.

Για το αν αυτό το αποτέλεσμα “φρενάρει” τη ψυχολογία της ομάδας:

“Δεν νομίζω.”.

Για την συνέχεια:

“Πρέπει να δούμε το βίντεο. Σήμερα παίξαμε καλά. Έγινε λάθος στο γκολ. Πρέπει να παίξουμε καλά στο επόμενο ματς”.