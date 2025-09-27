Τετάρτη σερί νίκη η Κ19 της ΑΕΚ με ασταμάτητο Καραργύρη - Παρών ο Ριμπάλτα (pics)

Εντυπωσιακά συνεχίζει στο πρωτάθλημα υποδομών της Super League 2025-26 η Κ19 της ΑΕΚ που διέλυσε με 4-0 το αντίστοιχο τμήμα του Βόλου στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα.

Πρωταγωνιστής ήταν σε ακόμα ένα ματς ο ασταμάτητος Ζώης Καραργύρης ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Ουτρέχτη και έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις. Πέτυχε άλλα δυο τέρματα και έφτασε τα επτά συνολικά σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές!

Η Κ19 της ΑΕΚ έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και έφτασε στο 2-0 με το πέναλτι του Καραργύρη από ανατροπή του Γκολφίνου στο 20' και ένα ακόμα γκολ με σκόρερ τον Ζουριδάκη στο 39'. Θα μπορούσε μάλιστα να έχει σημειώσει κι άλλα γκολ η ΑΕΚ με τις ευκαιρίες που δημιούργησε.



Το 3-0 δεν έγινε στο 50' με την κεφαλιά του Ψυρόπουλου που πήγε στο δοκάρι, όμως ήρθε στο 56' με την κεφαλιά του Καραργύρη από τη σέντρα του Γκολφίνου. Ηταν το 7ο γκολ του Ζώη Καραργύρη σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Το 4-0 έγινε με κεφαλιά του Βλιώρα στο 85' από σέντρα του Σαμουργασίδη.



Ηταν η τέταρτη νίκη της ΑΕΚ σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα και είναι πρώτη στη βαθμολογία με 12 βαθμούς, αλλά με καλύτερη διαφορά τερμάτων (+12 έναντι +6) από τον ισόβαθμο ΠΑΟΚ.

Χαβιέρ Ριμπάλτα και Γιώργος Γεωργιάδης παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση. Ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου και ο Διευθυντής της «κιτρινόμαυρης» Ακαδημίας έδωσαν το παρών, όπως παρών ήταν και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Ποδοσφαίρου Κώστας Σταυροθανασόπουλος, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΑΕΚ Τάσος Τσατάλης και ο Ηλίας Ατματσίδης.

ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Παπαβασιλείου, Σελλάς, Σαμουργασίδης, Τσαραμανίδης (76' Φιλιππιάδης) Ψυρόπουλος, Χριστακόπουλος (70' Βλιώρας) Κολιμάτσης, Παλαιολόγου (80' Λούπας) Ζουριδάκης (80' Παναγιωτόπουλος) Γκολφίνος (76' Ποριάζης) Καραργύρης.