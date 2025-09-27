Στη Νέα Σμύρνη για το Πανιώνιος-Παναργειακός οι Λανουά, Μπέος και Ναλιτζής

Σημαντικές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου παρακολουθούν την δυνατή αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Παναργειακό στη Νέα Σμύρνη για την τρίτη αγωνιστική της Super League και για τον νότιο όμιλο.

Οι Στεφάν Λανουά, Αχιλλέας Μπέος και Δημήτρης Ναλιτζής παρακολουθούν από κοντά την σημαντικά αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Παναργειακό για την τρίτη αγωνιστική του νοτίου ομίλου της Super League 2.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, βρίσκεται στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, όπως έκανε και στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με την Athens Kallithea κόντρα στον «Ιστορικό».

Παράλληλα, το παιχνίδι παρακολουθεί και το άλλοτε αφεντικό των «κυανέρυθρων», Αχιλλέας Μπέος, όπως επίσης και ο παλαίμαχος άσος της ομάδας, Δημήτρης Ναλιτζής, καθώς ο γιος του νυν team manager της ΑΕΚ αγωνίζεται στην ομάδα του Άργους.