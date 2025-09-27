Νταμπίζας εφ’ όλης της ύλης: «Ο ΟΦΗ έχει δύο παίκτες σε κάθε θέση»

Ο Νίκος Νταμπίζας ανέλυσε τον μεταγραφικό σχεδιασμό του ΟΦΗ και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε, σε μια συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους της ομάδας.

Ο Νίκος Νταμπίζας έκανε αρχικά τον απολογισμό του για τις μεταγραφικές κινήσεις του ΟΦΗ, στο πρώτο καλοκαίρι με τον ίδιο σε θέση αιχμής, κάνοντας το σχόλιο του για τις προσθήκες Βούκοτιτς, Κρίζμανιτς και Ρακονιάτς, αλλά και για την περίπτωση του Ανδρέα Μπουχαλάκη, που παρότι υπήρξε ενδιαφέρον δεν προχώρησε λόγω της ηλικίας του, όπως ανέφερε.

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΟΦΗ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στη μετακόμιση από το «Γεντί Κουλέ», στο μεγάλο πρότζεκτ του Λευτέρη Κοντεκά, τον Τιάγκο Νους, αλλά και τους Ζανελάτο και Μπαΐνοβιτς, που επανέρχονται σταδιακά από σοβαρούς τραυματισμούς.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νταμπίζας:

Για τις μεταγραφικές επιλογές του καλοκαιριού: «Είχαμε από την αρχή έναν ορίζοντα συγκεκριμένο, με συγκεκριμένο αριθμό μεταγραφών που έπρεπε να έρθουν, πάντα με βάση και το ρόστερ και τις αριθμητικές ισορροπίες και τις θέσεις που είχαν προκύψει από τις αποχωρήσεις. Οι μεταγραφές έκλεισαν με την περίπτωση του Βούκοτιτς, πάντα με βάση αυτό που είχαμε σαν πλάνο πριν ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος. Οι προσθήκες μιλούν από μόνες τους. Στις θέσεις που ήρθαν τα παιδιά, να έχουμε δύο παίκτες σε κάθε θέση και εάν υπάρξει και κάποια προοπτική συμπληρωματικά με κάποια παιδιά που δίνουν βάθος, αριθμητική ισορροπία. Στο ποδόσφαιρο η 1η και 2η λύση είναι κοντινές. Με βάση τις αποχωρήσεις, οτιδήποτε έχει να κάνει με τις θέσεις που άδειασαν, τις συμπληρώσαμε με τα παιδιά που ήρθαν τη φετινή χρονιά. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε την αριθμητική ισορροπία. Αν δείτε στο ρόστερ, υπάρχουν σε κάθε θέση δύο παίκτες, δεν υπάρχει κάποια θέση που δεν υπάρχουν επιλογές. Είναι αριθμητικά ισορροπημένο ρόστερ.

Από τη στιγμή που έχουμε δύο παίκτες σε κάθε θέση, το ροτέισον που θα κάνει η ομάδα είναι καθαρά θέμα προπονητή. Ο προπονητής επιλέγει ποιους θα χρησιμοποιήσει και ποιους θα ξεκουράσει αλλά και σε ποιους θα δώσει ευκαιρία. Αυτό προκύπτει μέσα από τις ανάγκες της χρονιάς και των παιχνιδιών που έρχονται. Έχουμε δύο διοργανώσεις, άρα ξέρουμε τον αριθμό των παιχνιδιών που θα χρειαστεί να παίξουμε. Την περαιτέρω ενίσχυση δεν ξέρω πώς την σκέφτεται ο καθένας. Εμείς ως οργανισμός έχουμε θέσει συγκεκριμένα κριτήρια: θέλουμε να έχουμε αριθμητική και ποιοτική ισορροπία, βάσει του οικονομικού προϋπολογισμού που έχουμε. Σαφώς υπάρχουν οι ανάγκες οι μεταγραφικές, αλλά θα πρέπει να είναι σε ισορροπημένο πλαίσιο, ώστε όταν γίνονται οι προπονήσεις να δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να πάρουν την ευκαιρία τους και να μην είμαστε πίσω σε επίπεδο ποιότητας.

Ο ΟΦΗ έχει ρόστερ 29 παίκτες, ο αριθμός ανεβαίνει όταν ανεβοκατεβαίνουν νεαροί από την Κ19».

Για την ποιοτική ισορροπία του ρόστερ: «Τουλάχιστον στο δικό μας σκεπτικό θεωρούμε ότι έχουμε καλυφθεί. Τώρα, αν στην πορεία δημιουργηθούν αστάθμητοι παράγοντες, δεν μπορούμε να τους γνωρίζουμε. Προσπαθούμε να προβλέπουμε και τις απρόβλεπτες καταστάσεις. Αυτό θα ισορροπηθεί από τα παιδιά νεαρής ηλικίας που έρχονται.

Κάνουμε πάντα έναν προγραμματισμό. Η άμεση ανάγκη είναι το καλοκαίρι. Σε 2ο χρόνο, ο σχεδιασμός του Ιανουαρίου και πιθανόν για το καλοκαίρι που τελειώνουν τα συμβόλαια. Είμαστε σε μία διαρκή φάση αξιολόγησης, ώστε να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει η ώρα και η ανάγκη να ανταποκριθούμε. Ξέρουμε ποιοι τελειώνουν το καλοκαίρι τα συμβόλαιά τους και εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Για την καθυστέρηση σε ορισμένες μεταγραφές (π.χ. Βούκοτιτς): «Το ιδανικό θα ήταν να είναι όλοι την 1η ημέρα της προετοιμασίας. Αυτό δεν αφορά μόνο τη δική μας ομάδα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Να ολοκληρώσεις έναν προγραμματισμό είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων. Σίγουρα, αν οι παίκτες είναι προτεραιότητα και όταν τους πλησιάσεις είναι διατεθειμένοι να δεχτούν την πρόταση που τους κάνεις, μοιραία αυτό μπορεί να τραβήξει.

Ακόμα και σε μεγαλύτερους οργανισμούς, οι ποδοσφαιριστές εξετάζουν διάφορες προτάσεις και εκεί μπορεί να υπάρξει μία καθυστέρηση. Θέλουμε να έχουμε και αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, αλλά ταυτόχρονα με τα οικονομικά κομμάτια. Στο τέλος της ημέρας, πέραν της οικονομικής ισορροπίας, στην αρχή του Ιούλη ένας ποδοσφαιριστής κοστίζει ένα Χ ποσό, αλλά τον Αύγουστο π.χ. έχει πέσει 30-40%.

Μακάρι να έχουμε τους παίκτες από την αρχή, αλλά πρέπει να σεβαστούμε το οικονομικό πλαίσιο που έχουμε να διαχειριστούμε, ανάλογα και με την οικονομική ευρωστία που υπάρχει. Στη περίπτωση του Βούκοτιτς, στη διάρκεια των παιχνιδιών στη συγκεκριμένη θέση είχαμε την ισορροπία να βγάλουμε τα φιλικά. Είχαμε μία πολυτέλεια να πάμε λίγο πιο πίσω. Για εμάς σημαντικό είναι τα 2-3 χρόνια που θα έρθει ένας παίκτης και όχι να κερδίσουμε 2 ή 3 εβδομάδες ή 1 μήνα.

Υπάρχουν διάφορες αριθμητικές ισορροπίες. Ο Βούκοτιτς ήταν από τις πρώτες επιλογές μας, ήταν στις επιλογές που θέλαμε από την αρχή, γιατί πληρούσε χαρακτηριστικά συγκεκριμένα: τα ηλικιακά κριτήρια και τα αθλητικά κριτήρια. Εμείς θέλουμε, όταν λέμε κάτι, να μην είναι θεωρία. Και τα ηλικιακά κριτήρια των παιδιών που ήρθαν, όπως και τα αθλητικά χαρακτηριστικά, τα πληρούν».

Για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη: «Ο Μπουχαλάκης ήταν μία περίπτωση που είχε συζητηθεί εσωτερικά. Έχω μιλήσει με τον Ανδρέα, ο Ανδρέας γέμιζε όλα τα κουτιά. Το θέμα ήταν περισσότερο το ηλικιακό. Έχουμε να κάνουμε ένα πλάνο που θέλουμε να το τηρήσουμε. Για τη περίπτωση του Ανδρέα, ήταν καθαρά το θέμα της ηλικίας και τι προοπτική θα υπήρχε για ένα μελλοντικό πιθανό όφελος από αυτήν την κίνηση».

Για το ηλικιακό κριτήριο: «Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες που μπορούν να δημιουργηθούν. Αν μετά από 1 ή 2 χρόνια κάποια παιδιά που είναι ηλικιακά οι έμπειροι ποδοσφαιριστές μας, και έχουμε περιθώριο και νιώθουμε ότι έχουμε την ανάγκη να αξιολογήσουμε μία κατάσταση, να το αντικαταστήσουμε με ένα παιδί με εμπειρία που έχει συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα, θα γίνει επαναξιολόγηση.

Πρέπει να έχεις βασικές αρχές και πλάνο, αλλά πάντα με αξιολόγηση της τωρινής κατάστασης και πώς μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Όταν κρίνουμε ότι μπορεί να χρειαστεί, μία περίπτωση που έχουν αποχωρήσει κάποια παιδιά, να υπάρξει μείγμα εμπειρίας και ηλικιακή ισορροπία».

Για τις πωλήσεις και εάν ήρθαν προτάσεις για παίκτες του ΟΦΗ: «Κάποιες προτάσεις σίγουρα δεχτήκαμε. Το πιο σημαντικό είναι να αξιολογήσουμε την αξία του ποδοσφαιριστή και να υπάρξει η ανάλογη αξία από αυτόν που θέλει να τον αγοράσει. Δεν θα είμαστε μία ομάδα που θα ξεπουλήσει επειδή πρέπει να πουλήσει. Πρέπει να υπάρξει μία ισορροπία, η προσφορά να είναι ανάλογη των στάνταρ που έχουμε θέσει. Για όποιον ποδοσφαιριστή έρθει η πρόταση, θέλουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες υπεραξίας για να υπάρχει αυτή η οικονομική ισορροπία: να φέρνουμε ποδοσφαιριστές, να τους βελτιώνουμε και να καρπωνόμαστε το οικονομικό όφελος.

Όταν υπάρχει υγεία, που λείπει από τον χώρο του ποδοσφαίρου, μπορούμε να αφήνουμε πίσω τα λάθη του παρελθόντος και να προχωράμε μπροστά. Η ομάδα είναι σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, με υγιή κριτήρια».

Για τον Μπαΐνοβιτς: «Είναι μία ειδική περίπτωση. Άριστος επαγγελματίας, χαρακτήρας σημαντικός για τα αποδυτήρια και τον αγωνιστικό χώρο. Ο χρονικός ορίζοντας αποκατάστασης για κάθε παίκτη είναι διαφορετικός. Δεν ρισκάραμε γιατί στη συγκεκριμένη θέση είναι και ο Γιάννης Αποστολάκης, που μπορεί να αγωνιστεί και στα εξτρέμ αλλά και στον χώρο του κέντρου, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν παιδιά και με την έλευση του Βούκοτιτς, αυτό προσπαθούσαμε να είμαστε ισορροπημένοι. Σε φάση αποκατάστασης πάντα υπάρχει το ερωτηματικό. Από την αρχή εξετάζαμε να έρθει παίκτης. Πεντάδα ποδοσφαιριστών σε δύο θέσεις, ώστε να μην αποκλείσουμε τον δρόμο επιστροφής αλλά να είμαστε και καλυμμένοι.

Έχει επανέλθει μετά από πολύμηνη απουσία, δεν μπόρεσε να παίξει στα φιλικά παιχνίδια. Είναι δύσκολο σε ματς τόσο ανταγωνιστικά να πάρει χρόνο συμμετοχής, είναι θέμα αξιολόγησης φόρμας. Το γεγονός πως είναι στην αποστολή είναι διαδικασία που τρέχει, μπορεί να αξιολογηθεί. Προπονείται κανονικά, προσπαθεί να φτάσει στη φόρμα του. Η εικόνα του στις προπονήσεις θα κρίνει αν θα τον χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Εκεί έχουμε αριθμητική ισορροπία. Είναι μία διαδικασία που θα τρέξει στη διάρκεια της χρονιάς. Ο Μπαΐνοβιτς πρέπει να πείσει τον προπονητή να τον χρησιμοποιήσει».

Για το θέμα των πωλήσεων: «Δεν ξεπουλάμε. Η ομάδα πουλάει, αλλά και ο ιδιοκτήτης όταν κρίνει ότι πρέπει να γίνει επένδυση (π.χ. Νους) το κάνει. Πρέπει να μπει στο τραπέζι στην αξιολόγηση, να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας για το τι υπάρχει στη λογική της».

Για τον Κοντεκά και αν υπήρξε πρόταση: «Ένα τεράστιο πρότζεκτ. Μπορεί να γραφτούν διάφορα πράγματα, δεν θέλω να αναφερθώ ατομικά. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παικτών που απασχόλησαν άλλες ομάδες και τις απορρίψαμε».

Για την εικόνα της ομάδας: «Είναι συνδυασμός πραγμάτων, δεν είναι ποτέ ένα πράγμα. Δημιουργήθηκε μία θετική εικόνα στα φιλικά με Μπολόνια και Άλκμααρ, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Η Μπολόνια είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Το γεγονός ότι κερδίσαμε στις Σέρρες δημιουργεί μία αίσθηση. Να είμαστε ισορροπημένοι πώς διαχειριζόμαστε τα αποτελέσματα και σαν οργανισμός, έτσι ώστε να μπορούμε να πατάμε στο έδαφος.

Είναι χαρακτηριστικό του λαού μας και της κουλτούρας μας τη μία μέρα να αποθεώνουμε και την άλλη να αποδοκιμάζουμε. Υπήρχαν παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Λεβαδειακό που πυροβολούσαμε τα πόδια μας. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, όποιος είναι αυτός που το κάνει, και να μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας. Αυτό είναι μία διαρκής διαδικασία και υπάρχει πεδίο προβληματισμού εσωτερικά και είναι φυσιολογικό. Τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά δεν επιτρέπεται να κάνουμε τα ίδια λάθη είτε είναι θέμα συμπεριφοράς είτε χαρακτήρα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τέτοιες διαδικασίες αξιολογούμαστε και κρινόμαστε από αυτό.

Όταν παίζεις με 9 παίκτες δεν υπάρχουν αγωνιστικά συμπεράσματα. Υπάρχει βαθμός δυσκολίας να βγάλεις το παιχνίδι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν όλα μαύρα, υπήρξε μία αντίδραση που θέλαμε να έχουμε. Θα πρέπει όλοι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να μην τα επαναλαμβάνουμε. Όποιος δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει θα υπάρξει θέμα στο άτομο που δεν θέλει να αλλάξει και κατ’ επέκταση στη λειτουργία του συλλόγου. Όλοι πρέπει να βελτιωθούμε».

Για τον Τιάγκο Νους: «Έχει αυτό το θέμα που τον ακολουθεί, αυτή η ορμητικότητα, ο μη έλεγχος συναισθημάτων του. Για εμάς αυτό είναι το ζητούμενο και για αυτόν: να μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του. Η δεύτερη κάρτα είναι μέρος του παιχνιδιού, μπορεί να συμβεί, ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει διαφορετικά. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι όλοι οι κανόνες αντανακλούν αυτό που πρέπει εμείς εσωτερικά να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε.

Να καταλάβει όχι μόνο ο Τιάγκο, αλλά όλοι, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια. Βλάπτει ατομικά τον ίδιο αλλά και την ομάδα, και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε εσωτερικά. Υπάρχει μία κατεύθυνση να βελτιωθούμε σε όλα τα επίπεδα, αντανακλά σε όλους: πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη διαχείριση των συναισθημάτων. Το ποδόσφαιρο είναι μία τέτοια διαδικασία. Να είμαστε σταθεροί. Για εμάς, αν κάποιος είτε είναι Νους, είτε Μαρινάκης είτε Λέους, η διαδικασία είναι ίδια. Κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση και θεωρώ πως θα βελτιωθούμε».

Για τη δυνατότητα του ΟΦΗ να εκπληρώσει τους στόχους του: «Πάντα όταν ξεκινάμε μία νέα σεζόν θέλεις να κάνεις κάτι καλύτερο από αυτό που έκανες πέρυσι. Αν την προηγούμενη χρονιά έχεις υπερβεί τις προσδοκίες είναι δυσκολότερο. Πέρυσι ήταν υπέρβαση ο τελικός, αλλά το γεγονός ότι πήρε την κατάταξη που πήρε ήταν κι αυτό μία επιτυχία. Για να θεωρείται ότι κάνουμε κάτι καλύτερο, πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρυσι. Το περσινό αντανακλά στις προσδοκίες που είχε η ομάδα; Υπερβήκαμε τις προσδοκίες πέρυσι, άρα φέτος είναι μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας. Μας βάζει και δύσκολα ο πρόεδρος όταν το λέει αυτό».

Για τον προϋπολογισμό και τις διαφορές που υπάρχουν στις ομάδες: «Δεν παίζει πάντα ρόλο το μπάτζετ, αλλά δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Ο Άρης έχει ανεβάσει τον προϋπολογισμό του. Εμείς δεν παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα που είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Πρέπει να βλέπουμε και τι γίνεται γύρω μας. Σε αυτήν την παράμετρο, για να κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρυσι, πρέπει να γίνει συντονισμένα και με σταθερή πορεία.

Ο προϋπολογισμός φέτος είναι μεγαλύτερος με την αγορά του Νους. Αν δεν αγοράζαμε τον Νους, θα έπρεπε να φέρουμε έναν παίκτη στη θέση του. Όλα είναι σε άμεση συνάρτηση με πολλούς παράγοντες. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε και ο ιδιοκτήτης στήριξε αυτή την απόφαση, η ισορροπία είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Έχει να κάνει με το σήμερα αλλά και τον ορίζοντα του αύριο, που είναι οι επόμενες σεζόν. Θέλουμε να επενδύονται χρήματα και να είναι η ομάδα υγιής. Δεν είναι λύση στο ποδοσφαιρικό να ζητάμε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός από τον ιδιοκτήτη. Να φτιάξουμε συνθήκες ώστε να βάλει το λιγότερο δυνατό το χέρι στην τσέπη, να υπάρχει οικονομική ισορροπία και υγεία. Αυτό κάνει τη διαφορά στη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα. Υπήρχαν πολλά παραδείγματα στο παρελθόν».

Για τις προσθαφαιρέσεις: «Όταν κλείνει η σεζόν υπάρχει μία αποτίμηση και μία εισήγηση από τον προπονητή. Εμείς κινούμαστε με γνώμονα τις προσθαφαιρέσεις και πώς θα καλύψουμε τα κενά αυτά. Στην πορεία μπορεί να υπάρξουν αστάθμητοι παράγοντες. Εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε από την αρχή, αυτό κάναμε. Υπήρξαν περιπτώσεις που ίσως μπορούσαμε να διαφοροποιήσουμε το πλάνο, αλλά κρίναμε ότι στη παρούσα φάση είμαστε κομπλέ με αυτά που υπάρχουν στο ρόστερ, αριθμητικά και ποιοτικά. Τηρήσαμε το πλάνο».

Για τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή: «Το μοντέλο το αντιλαμβάνεται ο καθένας διαφορετικά. Εμένα η συζήτηση που είχα κάνει αφορούσε να είμαι καθημερινά στα αποδυτήρια και στα παιχνίδια, με τους ποδοσφαιριστές και το τμήμα όλο, ώστε να έχω καθημερινή εικόνα να αξιολογήσω και μετά να εισηγηθώ. Από ένα γραφείο αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει. Για να γίνει μία καθημερινή διαδικασία, είμαι εκεί για να μπορώ να αξιολογήσω και να εισηγηθώ με βάση την εικόνα της ομάδας, ατομικά και ομαδικά. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταστάσεις για να κάνουμε αυτό που έχουμε ως στόχο.

Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό και είναι πιο εύκολο για μένα, γιατί στις προηγούμενες ομάδες δεν είχα τόσο πολύ τη βοήθεια. Εδώ είμαστε πολλοί ποδοσφαιρικοί, στις προηγούμενες ομάδες δεν το είχα αυτό».

Για τον Ζανελάτο: «Σε κάθε ομάδα υπάρχουν τέτοια προφίλ, δεν είναι μόνο σε εμάς. Ο Φράνκο όταν ήρθε, του έτυχε αυτό που του έτυχε. Είναι μικρός χρονικός ορίζοντας για να πεις ότι αυτός ο παίκτης έχει συγκεκριμένο προφίλ. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν είναι δίκαιο να τον κρίνεις. Το θέμα είναι να βελτιώσουμε την κατάσταση, να δημιουργήσουμε συνθήκες πρόληψης. Υπάρχουν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε εμείς να το διαχειριστούμε και να τον έχουμε υγιή, γιατί έχει χαρακτηριστικά που μπορούν να μας βοηθήσουν. Να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες πρόληψης, όχι μόνο για τον Φράνκο, αλλά για όλα τα παιδιά, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό για εμάς. Πολύπλοκη διαδικασία. Είναι κοντά στο να επιστρέψει όμως ο Φράνκο».

Για το γεγονός ότι δύο παίκτες είναι εδώ αλλά δεν παίζουν (Μπαΐνοβιτς– Ζανελάτο): «Υπάρχει μία ισορροπία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν παιδιά στις θέσεις Ζανελάτο – Μπαΐνοβιτς. Αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη θέση υπάρχουν Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς και Μπαΐνοβιτς. Πώς λέμε ότι δεν υπάρχουν; Σαφώς ο Φίλιπ θα μπει με τον χρόνο. Το κομμάτι του ροτέισον είναι κομμάτι του προπονητή, που αξιολογεί την κατάσταση και τα φορτία των παικτών. Εμείς είμαστε εδώ για να προσφέρουμε λύσεις στον προπονητή με βάση αυτό που έχουμε στόχο. Αν ο προπονητής επιλέξει να βάλει Χνάρη ή Αποστολάκη ή τον οποιονδήποτε, είναι κάτι που αφορά τον προπονητή και θα κριθεί από αυτό».

Για τα συμβόλαια που λήγουν το καλοκαίρι: «Υπάρχει προγραμματισμός και εσωτερικά το έχουμε επικοινωνήσει, να έχουμε όσο γίνεται λιγότερες αλλαγές στη πορεία των χρόνων. Τα παιδιά που κρίνουμε ότι θα μείνουν θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να παραμείνουν στην ομάδα. Για να μπορέσουμε να περάσουμε προς τα παιδιά πώς χρειάζεται να μείνεις ή δεν χρειάζεται να μείνεις. Είναι μία κατεύθυνση όπου τα παιδιά θα μας δείξουν αν θα τους πλησιάσουμε με την απόδοσή τους. Δεν είναι μόνο τι κάνουν στον αγωνιστικό χώρο· όλα μπαίνουν σε μία συνάρτηση: πώς μπορώ να σεβαστώ τον ρόλο μου στην ομάδα.

Για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με μικρές αλλαγές, αν κρίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγές θα τις κάνουμε. Τα συμβόλαια που θα κρίνουμε, θα γίνουν ενέργειες να ανανεωθούν».

Για την κατεύθυνση της ομάδας με τους νεαρούς Έλληνες: «Θα δώσει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θέλουμε να φέρουμε νεαρούς Έλληνες ή παιδιά από την ακαδημία, αλλά πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε γιατί όταν χρειαστεί η ομάδα – ή να την αναγκάσουμε να τους χρειαστεί – η εικόνα τους πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Υπάρχει αυτή η κατεύθυνση και πρέπει να υποστηριχθεί με την κατεύθυνση και την εκπαίδευση. Υπάρχει ένας ορίζοντας με τις βελτιώσεις που θα υπάρξουν στο ΒΑΚ, για το νέο κτίριο που θα γίνει με ξενώνες κτλ.

Ο Νο1 παράγοντας για την βελτίωση/ανάδειξη είναι το προσωπικό και οι εγκαταστάσεις. Θεωρώ ότι κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση και είναι θέμα δικό μας να ετοιμάσουμε παιδιά να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στην πρώτη ομάδα. Είναι ευχής έργον να γίνει αυτό. Είναι και το συναισθηματικό: δημιουργούν ένα διαφορετικό δέσιμο με την ομάδα τα παιδιά της ομάδας. Να δημιουργήσουμε τον συναισθηματικό δεσμό και την ικανοποίηση του φιλάθλου να βλέπει ένα δικό μας παιδί να παίζει στην ομάδα».

Για την Κ19 στο «Γεντί Κουλέ»: «Είναι καλύτερο για τα παιδιά τα ίδια να παίξουν στο «Γεντί Κουλέ». Όταν παίζουν στο ΒΑΚ που έχει μία συγκεκριμένη δυναμική, παίζοντας στο «Γεντί Κουλέ» έχουν μία ατμόσφαιρα. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά ακόμα και άδειες οι κερκίδες σε ετοιμάζουν καλύτερα, γιατί είναι μέρος της προένταξης για τα παιδιά. Καλύτερη η ποιοτική εικόνα να έχουμε την παρουσία τους στο «Γεντί Κουλέ». Μόνο η Κ19 θα παίζει «Γεντί Κουλέ».

Για το «Γεντί Κουλέ» και τη μεταφορά στο Παγκρήτιο Στάδιο: «Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σίγουρα η δυναμική στο “Γεντί Κουλέ” έχει συν και πλην. Τις απαντήσεις θα τις δώσει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και οφείλεις να προσαρμοστείς σε νέα δεδομένα πολύ γρήγορα. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε στοιχεία στην ομάδα που μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και ίσως τα κενά που δημιουργούνται να τα αναπληρώσουμε αλλιώς.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κόσμος, πέραν του δεσίματος με το “Γεντί Κουλέ” – εκεί που όλες οι αναμνήσεις έχουν δημιουργηθεί – στο κομμάτι της άνεσης και της προσβασιμότητας, και να αξίζουν τα χρήματα που ξοδεύεις, δεν υπάρχει πεδίο συζήτησης. Είναι μονόδρομος πως είναι προς το καλύτερο αυτό το πράγμα».

Για το νέο φορμάτ του Κυπέλλου: «Όταν αλλάζει το φορμάτ μίας διοργάνωσης και λες ότι οι πρώτοι τέσσερις έχουν ένα πλεονέκτημα – και το αποκτούν το πλεονέκτημα σε μονό εντός έδρας παιχνίδι – άρα εξ αρχής ο μικρός της Β’ κατηγορίας πιθανόν να παίξει με κάποιους μεγάλους και να έχει οικονομικό όφελος. Αλλά συνολικά, στο δικό μου μυαλό, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να διακριθεί. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Αλλά είναι δυσκολότερο το συγκεκριμένο φορμάτ. Αν δεν πάμε τελικό θα είναι χειρότερα, αλλά έχει αλλάξει και το φορμάτ».

Για τον Βούκοτιτς και τα στοιχεία για την επιλογή του: «Είναι ένα παιδί που έχει ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στην ακαδημία της Μπενφίκα. Ιστορικά έχουν δείξει πως επιλέγουν συγκεκριμένα μοντέλα παικτών. Η Μπενφίκα είναι η ομάδα που έχει τα περισσότερα οικονομικά οφέλη από πωλήσεις παικτών. Και τα 4 χρόνια στην Μποαβίστα, στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, του δίνουν συγκεκριμένη δυναμική. Έχει συγκεκριμένο καλό χειρισμό της μπάλας, ο σωματότυπός του, η προσωπικότητά του και ο χαρακτήρας του – όλα αυτά, με την αξιολόγηση που κάναμε, μας έκαναν να πάρουμε την απόφαση να τον έχουμε.

Το μοντέλο που είχαμε θέσει εξ αρχής ήταν αυτά τα χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι έχει βιογραφικό και παραστάσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν. Η προϋπηρεσία του είναι σε ικανοποιητικό βαθμό. Έχει αθλητική υποδομή. Λογικά θα είναι στο 100% έτοιμος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες».

Για Κρίζμανιτς και Ρακονιάτς: «Τα κριτήρια είναι αθλητικά και ηλικιακά. Στη περίπτωση του Κρίζμανιτς είναι το ηλικιακό: έχει παίξει 160 παιχνίδια στο κροατικό πρωτάθλημα σε ομάδα που δεχόταν πίεση. Παίζει με το αριστερό πόδι, θέλαμε αριστεροπόδαρο για να έχουμε μία ισορροπία, να μην εγκλωβίζεται η ομάδα στην ανάπτυξη. Το κάναμε κι αυτό. Όπως είπα και για τον Βούκοτιτς: μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά έχει 150-160 παιχνίδια στην πλάτη του, συγκεκριμένο χαρακτήρα και διαδρομή.

Ο Ρακονιάτς είναι διαφορετική κατάσταση. Σε μικρή ηλικία πήγε στη Ρωσία, ξόδεψαν μεγάλο ποσό για να τον αποκτήσουν, αλλά δεν δούλεψαν, έφυγε τεχνικός διευθυντής και προπονητής. Σε μικρή ηλικία, στη Ρωσία, για νέους ποδοσφαιριστές ήταν δύσκολο το περιβάλλον. Μετά, η παρουσία του με δανεισμούς σε πρωταθλήματα κοντινά στα δικά μας… Τα χαρακτηριστικά του και το προφίλ του ήταν αυτά που θέλαμε να έχουμε στην ομάδα. Να του βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό, αθλητικά και σε προσωπικότητα».

Για το αν ήθελε ο ΟΦΗ «δεκάρι»: «Ο σχηματισμός που παίζουμε, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο με την παρουσία του κ. Ράσταβατς, είναι 4-4-2 με δύο αμυντικά χαφ και το 10άρι να είναι περισσότερο κρυφός επιθετικός. Ο τρόπος παιχνιδιού είναι συγκεκριμένος. Σίγουρα μπορούμε να έχουμε παίκτες που, όταν παίξουμε με διαφορετικό τρόπο, μπορεί να γίνει εσωτερική κάλυψη. Παίκτη με χαρακτηριστικά “δεκαριού” δεν ψάξαμε, γιατί δεν παίζουμε με 10άρι. Θα βρεθεί παίκτης εσωτερικά».

Για τις ακαδημίες και τη σύνδεση με την πρώτη ομάδα: «Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας να ετοιμάζονται για τις ανάγκες της πρώτης ομάδας και το στυλ παιχνιδιού να είναι το ίδιο στυλ παιχνιδιού με την πρώτη ομάδα».