Φάμπρεγκας για Μπουσκέτς: «Είναι από τους παίκτες που ερωτεύεσαι, θέλει να γίνει προπονητής»

Ο Σέρχιο Μπουσκέτς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, με τον πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Σεσκ Φάμπρεγκας, να αποθεώνει τον πολύπειρο χαφ.

Ο προπονητής της Κόμο, κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Μπουσκέτς να κρεμάσει τα παπούτσια του στο τέλος της σεζόν, με τον Φάμπρεγκας, να αναφέρει ότι ότι ο 37χρονος χαφ είναι ένας παίκτης που ερωτεύεσαι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι φίλος και απίστευτος άνθρωπος, καθώς και σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Αυτός και η οικογένειά του το ίδιο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Πρέπει να κάνει χώρο για τους νεότερους.

Αλλά είναι από αυτούς τους παίκτες που ερωτεύεσαι. Από αυτούς που δεν τους προσέχεις όταν είναι στο γήπεδο, αλλά όταν δεν παίζει, συνειδητοποιείς πόσο σημαντικός είναι.



Τεράστια συγχαρητήρια γιατί ήταν απίστευτο να χτίσεις μια τέτοια καριέρα. Ζει καλά, κοιμάται καλά, ακόμα κι αν, όταν είσαι νέος, δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Το έχει καταφέρει καταπληκτικά. Θέλει να γίνει προπονητής και του εύχομαι καλή τύχη».