Αποθέωσε τον Μπουσκέτς η Μπαρτσελόνα: «Ένας θρύλος, σε ευχαριστούμε για όλα»

Με αφορμή την απόσυρση του από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν του MLS, η Μπαρτσελόνα έστειλε το δικό της μήνυμα στον Σέρχιο Μπουσκέτς, ευχαριστώντας τον για την πολυετή συνεισφορά στον σύλλογο.

Ο 37χρονος μέσος ολοκληρώνει τη σπουδαία καριέρα του, καθώς η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά το φινάλε της φετινής σεζόν στο MLS, στο τέλος Δεκεμβρίου.

Ο Μπουσκέτς ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, στην οποία αγωνίστηκε για 15 χρόνια, μετρώντας πάνω από 700 εμφανίσεις, κατακτώντας εννέα πρωταθλήματα και τρία Champions League.



Με τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας ο Μπουσκέτς πραγματοποίησε 143 συμμετοχές, κατακτώντας το Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική και το Euro 2012 σε Πολωνία και Ουκρανία.

Η πρωταθλήτρια Ισπανίας με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στον ίδιο, σημειώνοντας: «Η ομάδα της ζωής σου. Ένας θρύλος στην ομάδα μας. Σε ευχαριστούμε για όλες τις ποδοσφαιρικές στιγμές Σέρχιο».