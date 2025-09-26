Κηφισιά: Έκλεισε και Λάμψια

Ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ του ρόστερ της πρόσθεσε η Κηφισιά, με την απόκτηση του Κωνσταντίνου Λάμψια.

Τον Κωνσταντίνο Λάμψια έκλεισε και αναμένεται να ανακοινώσει η Κηφισιά, αποκτώντας μια επιπρόσθετη λύση στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο 23χρονος μπακ έμεινε ελεύθερος από τη Μόστα της Μάλτας, όπου αγωνίστηκε το περασμένο εξάμηνο.

Ο Λάμψιας ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Πανιωνίου και το 2022 δοκίμασε την τύχη του στην Ισπανία και την Τεράσα. Το 2023 επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό Β΄ (36 εμφανίσεις, 1 ασίστ) ενώ το 2024 πήγε δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα. Στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν έκανε έξι εμφανίσεις με τη Μόστα και έδωσε μια ασίστ.