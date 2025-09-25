Η αποθήκευση... α λα ελληνικά - εν όψει Ιανουαρίου - για τον (παλιόφιλο) Ντορ Πέρετζ

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον διεθνή Ισραηλινό άσο της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας από την Τούμπα και την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Europa League.

Ο 30χρονος πολυσύνθετος ποδοσφαιριστής της ισραηλινής ομάδας, Ντορ Πέρετζ, κινήθηκε σε υψηλές…στροφές και μάλιστα πέτυχε γκολ το οποίο ακυρώθηκε (μέσω VAR) καθώς στο ξεκίνημα της φάσης υπήρχε συμπαίκτης του που βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

Μπορεί ο Πέρετζ να μην έχει αγωνιστεί ποτέ σε ελληνικό σύλλογο ωστόσο διαθέτει ιστορικό με…άρωμα Ελλάδας.

Πριν από δύο χρόνια το όνομά του κυκλοφόρησε – μέσω ξένων δημοσιευμάτων – στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο η πρώτη ελληνική ομάδα που έκανε focus πάνω του και…ιχνηλάτησε την προοπτική απόκτησής του ήταν η ΑΕΚ.

Τον Μάρτιο του ΄21 η Ένωση μελέτησε διεξοδικά την περίπτωση του Πέρετζ και σχημάτισε θετικό report για λογαριασμό του, γνωρίζοντας πως το τότε συμβόλαιό του με την Μακάμπι Τελ Αβίβ πλησίαζε προς την λήξη του και ο παίκτης δεν «ψηνόταν» για ανανέωση.

Παρεμπιπτόντως, τη σεζόν (2020-21) ο Πέρετζ κέρδισε τον τίτλο του MVP της Μακάμπι Τελ Αβίβ, γράφοντας συνολικά στο κοντέρ 52 παιχνίδια, 10 γκολ και 9 ασίστ, ενώ για την ιστορία της υπόθεσης, το θετικό report της ΑΕΚ ενίσχυσε (και) η γνώμη του Λιβάι Γκαρσία που γνώριζε τον Πέρετζ από την περίοδο της δική του θητείας στο Ισραήλ.

Σε εκείνο το τάιμινγκ οι ετήσιες αποδοχές του Πέρετζ στην Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν ξεπερνούσαν τις 300.000 ευρώ και το καλοκαίρι του ΄21 έστριψε το τιμόνι προς Ιταλία μεριά για λογαριασμό της Βενέτσια.

Μετά από ένα χρόνο (2022) επέστρεψε στην Μακάμπι με την οποία μετρά 7 γκολ σε 12 παιχνίδια την φετινή σεζόν.

Το συμβόλαιό του λήγει το επόμενο καλοκαίρι και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, βρίσκεται αποθηκευμένο το όνομά του σε ελληνική ατζέντα εν όψει Ιανουαρίου.