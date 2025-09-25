Sky News: «Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να αποτρέψει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από το διεθνές ποδόσφαιρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ θα εργαστεί για να αποτρέψει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από το διεθνές ποδόσφαιρο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Sky News.

Τα πανό που ανήρτησαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ κάνουν το γύρο του διαδικτύου και έρχονται να προστεθούν σε μία σειρά ενεργειών αντίδρασης προς το κράτος του Ισραήλ.

«Show Israel the red card. Stop genocide», το μήνυμα της Τούμπας για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα και με αφορμή τις εντεινόμενες πιέσεις για την αποβολή του Ισραήλ από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Το Sky News αποκάλυψε χθες ότι διεξάγονται συζητήσεις σε ανώτατο επίπεδο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για το ενδεχόμενο αποκλεισμού του Ισραήλ, χωρίς όμως να έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Οι αξιωματούχοι εξετάζουν γιατί η Ρωσία παραμένει αποκλεισμένη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ το Ισραήλ μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές συλλογικές διοργανώσεις και σε διεθνές επίπεδο, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε άμεση παρέμβαση για να σταματήσει η επιβολή αθλητικών κυρώσεων.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως: «Θα εργαστούμε οπωσδήποτε για να σταματήσουμε πλήρως κάθε προσπάθεια αποκλεισμού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο».