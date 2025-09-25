Το... fail πέναλτι του Σέρχιο Ράμος στη συντριβή της Μοντερέι (vid)

Το βράδυ της Τετάρτης (24/9) ξεκίνησε ιδανικά για τους «Ραγιάδος», που στο 20’ είχαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν το προβάδισμά τους (1-0). Ο Ράμος ανέλαβε την εκτέλεση από τα 11 βήματα, επιλέγοντας αλά Πανένκα. Όμως το χτύπημά του ήταν τόσο αδύναμο, που ο αντίπαλος τερματοφύλακας απλώς περίμενε και μπλόκαρε χωρίς καμία δυσκολία.
Από εκείνο το σημείο, όλα κατέρρευσαν για τη Μοντερέι. Μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε πίσω με 3-1, ενώ παρά την είσοδο του Αντονί Μαρσιάλ στο δεύτερο μέρος, η άμυνα της ομάδας διαλύθηκε, οδηγώντας στη βαριά ήττα με 6-2.
Ο 38χρονος Ισπανός στόπερ έγινε viral για το «fail» πέναλτι, με τους φίλους της ομάδας να τον κατακεραυνώνουν για την επιλογή του να επιχειρήσει εκτέλεση τύπου Πανένκα σε τόσο κρίσιμο σημείο.
Sergio Ramos, una leyenda del fútbol mundial, multicampeon en España, cuatro Champions, dos eurocopas y un mundial, vino a fallar un penal contra un cabron al que le decían “manos guangas” surreal. pic.twitter.com/90YHMUPU50— Luigi 👍🏻 (@luigialpastor) September 25, 2025