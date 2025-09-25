Το... fail πέναλτι του Σέρχιο Ράμος στη συντριβή της Μοντερέι (vid)

Ο Σέρχιο Ράμος βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής στα social media, μετά από ένα αποτυχημένο πέναλτι που εκτέλεσε στη συντριβή της Μοντερέι με 6-2 από την Τολούκα.

Το βράδυ της Τετάρτης (24/9) ξεκίνησε ιδανικά για τους «Ραγιάδος», που στο 20’ είχαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν το προβάδισμά τους (1-0). Ο Ράμος ανέλαβε την εκτέλεση από τα 11 βήματα, επιλέγοντας αλά Πανένκα. Όμως το χτύπημά του ήταν τόσο αδύναμο, που ο αντίπαλος τερματοφύλακας απλώς περίμενε και μπλόκαρε χωρίς καμία δυσκολία.

Από εκείνο το σημείο, όλα κατέρρευσαν για τη Μοντερέι. Μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε πίσω με 3-1, ενώ παρά την είσοδο του Αντονί Μαρσιάλ στο δεύτερο μέρος, η άμυνα της ομάδας διαλύθηκε, οδηγώντας στη βαριά ήττα με 6-2.

Ο 38χρονος Ισπανός στόπερ έγινε viral για το «fail» πέναλτι, με τους φίλους της ομάδας να τον κατακεραυνώνουν για την επιλογή του να επιχειρήσει εκτέλεση τύπου Πανένκα σε τόσο κρίσιμο σημείο.