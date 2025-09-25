Σλόμο: «Προσαρμόσαμε την προετοιμασία μας λόγω... Τούμπας - Δεν μπορούσα να ακούσω τους μέσους»

Στην αποκάλυψη πως μέρος της προετοιμασίας της Μακάμπι Τελ Αβίβ αφορούσε την ατμόσφαιρα της Τούμπας, προχώρησε ο στόπερ της Μακάμπι, Ραζ Σλόμο, μιλώντας σε ΜΜΕ του Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί στάθηκαν στο σύνολό τους στο... θόρυβο της Τούμπας και στην ατμόσφαιρα που συνάντησαν, με τον Ραζ Σλόμο να μιλάει με άκρως εγκωμιαστικά σχόλια για τους οπαδούς του Δικεφάλου: «Μπορώ να σας πω ότι μέρος της προετοιμασίας για τον αγώνα επικεντρώθηκε στο κοινό τους (σ.σ. του ΠΑΟΚ) και στην ατμόσφαιρα που μας περιμένει στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα το έλαβε αυτό υπόψη της και μας προετοίμασε καλά για την κατάσταση.

Νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό κοινό. Μας είπαν πριν από τον αγώνα ότι θα ήταν δύσκολο να ακούσετε τους συμπαίκτες σας λόγω του θορύβου, και ήταν πραγματικά δύσκολο να ακούσεις ακόμη και τους παίκτες στην μεσαία γραμμή. Άκουγα, όμως, τον Καμαρά δίπλα μου πολύ καλά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Μιλώντας για το παιχνίδι, ο Σλόμο ισχυρίστηκε πως: «Ήταν ένα δύσκολο, γεμάτο ορμητικότητα παιχνίδι εναντίον μιας ομάδας που στηρίζεται πολύ στην έδρα της. Μιας δυνατής ομάδας. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο, κάτι που αντικατοπτρίζει τι συνέβη στο γήπεδο. Είχαμε περισσότερες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Είχαν περισσότερες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, οπότε το μοίρασμα των βαθμών σίγουρα αποδίδει δικαιοσύνη και στις δύο ομάδες.

Υπάρχει μια μικρή αίσθηση αστοχίας επειδή είχαμε πραγματικά καλές ευκαιρίες, αλλά πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να πούμε ότι είχαν και αυτές καλές ευκαιρίες. Το σίγουρο είναι ότι αποδείξαμε και εμείς στους εαυτούς μας τι αξίζουμε. Ήρθαμε για να κερδίσουμε και αυτό θα κάνουμε σε κάθε παιχνίδι του Europa League. Πιστεύουμε πολύ στους εαυτούς μας.

Νομίζω ότι όλη η ομάδα λειτούργησε εξαιρετικά αμυντικά. Οι παίκτες στην επίθεση μας έκαναν πιο εύκολο και έκαναν εξαιρετική δουλειά για εμάς, οπότε ήταν πιο εύκολο για εμάς, και στην άμυνα είχαμε τον Ρόι Μισπάτι που έπαιξε ένα σπουδαίο παιχνίδι».

