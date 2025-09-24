Πετράκης: «Ήταν ισορροπημένο το ματς - Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος»

Ο Γιώργος Πετράκης μετά την ήττα της ΑΕΛ με 1-2 από τον Λεβαδειακό, δήλωσε ότι το ματς ήταν ισορροπημένο και ότι η ομάδα του θα παλέψει με όσες πιθανότητες της έχουν μείνει, για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΛ:

«Προσπαθήσαμε αρκετά μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ρισκάραμε αρκετά ώστε να πετύχουμε το γκολ και να γίνουμε ακόμα πιο επιθετικοί. Δυστυχώς δεχθήκαμε γκολ στο τελευταίο λεπτό, μας στεναχωρεί πολύ αυτό. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε, νομίζω δείξαμε μεγαλύτερη ορμή στο τέλος για να βάλουμε και δεύτερο γκολ, χάσαμε την ευκαιρία και έγινε αυτό.

Ο θεσμός του Κυπέλλου είναι αυτός που μας ενδιαφέρει, δεν καταφέραμε να πάρουμε τους πόντους που θα θέλαμε. Δεν ξέρω πόσες πιθανότητες έχουμε ακόμα και με 2 νίκες, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες, το πάλεψαν μέχρι το τέλος. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι από τακτικής άποψης, όμως νομίζω η προσπάθεια έγινε από όλους.

Το ματς ήταν ισορροπημένο, είχε ευκαιρίες ο αντίπαλος, όπως και εμείς με κάποιες προϋποθέσεις. Είμαστε μια νέα ομάδα, προσπαθούμε να αποκτήσουμε την δικιά μας ταυτότητα και φιλοσοφία. Σήμερα μπορεί να μην φάνηκε τόσο πολύ η καλή μας εικόνα σε σχέση με άλλα παιχνίδια, ότι αφορά δημιουργίας ευκαιριών, έχει να κάνει και για κάποιες αναγκαστικές αλλαγές στην εντεκάδα αλλά και κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Κοιτάζουμε το επόμενο ματς για να μπορούμε να συνεχίσουμε στα θετικά αποτελέσματα και να πανηγυρίσουμε την πρώτη μας νίκη.»