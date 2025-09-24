Ιστορική ημέρα για την Ρίο Άβε και τον Έλληνα τεχνικό, καθώς κατάφερε να αποσπάσει τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από τον Ζοσέ Μουρίνιο και την έδρα της Μπενφίκα.

Για την εξ αναβολής 1η αγωνιστική συναντήθηκαν Μπενφίκα και Ρίο Άβε, με την ομάδα του Συλαϊδόπουλου να παίρνει τον βαθμό της ισοπαλίας στο «Ντα Λουζ» και να ρίχνει τους αετούς στη τέταρτη θέση.

Η Μπενφίκα ξεκίνησε με καταιγίδα επιθέσεων το πρώτο ημίχρονο, ωστόσο είδε τον Μίζστα να είναι σε εξαιρετική φόρμα και να κρατάει το μηδέν, με τις δύο ομάδες να πάνε ισόπαλες με 0-0 στην ανάπαυλα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, η Ρίο Άβε πήρε λίγα παραπάνω μέτρα στο γήπεδο και περιόρισε την Μπενφίκα στην επιθετική της ανάπτυξη και τα σουτ που επιχειρούσε. Κάτι το οποίο κράτησε ωστόσο μόνο για λίγα λεπτά, πριν η ομάδα του «Special One» ανεβάσει ξανά στροφές. Στο 86' ο Σουντάκοφ κατάφερε να βρει δίχτυα και να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του.

Και ενώ το παιχνίδι έμοιαζε τελειωμένη υπόθεση, στο 90+1' ο Αντρέ Λουίζ (που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι) έκοψε τα χαμόγελα από τους «Αετούς» κάνοντας το 1-1 και δίνοντας στην ομάδα του μια ισοπαλία που μοιάζει σαν νίκη.

Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου έφυγε από την ζώνη του υποβιβασμού, ενώ εκείνη του Μουρίνιο κατέβηκε στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.