Χρησιμοποιώντας αρκετούς βασικούς, η Τσέλσι νίκησε με ανατροπή την Λίνκολν (1-2) και πέρασε στον 4ο γύρο του League Cup. Βασικός ο Τζίμας, 6άρα και πρόκριση η Μπράιτον.

Αν και ήταν αυτονότητο κόντρα σε μια ομάδα που παίζει στην League One, η Τσέλσι άφησε πίσω την ήττα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα και συνεχίζει στην 3η εγχώρια διοργάνωση. Ο Έντσο Μαρέσκα παρέταξε παίκτες εκατοντάδων εκατ. ευρώ και παρότι τα χρειάστηκαν, έκαναν τη δουλειά στην εκτός έδρας αναμέτρηση.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους και το 42’ ο Έντσο Φερνάντες έκανε μεγάλη γκάφα, η πάσα του κόπηκε από τον Βαρλομέεβ και έγινε πάσα προς τον Στριτ, ο οποίος με όμορφο πλασέ στην απέναντι γωνία νίκησε τον Γιόργκενσεν. Δυστυχώς για τους γηπεδούχους, το 1-0 έμεινε μόνο για το πρώτο μέρος. Και αυτό γιατί μέσα σε διάστημα δύο λεπτών στο ξεκίνημα της επανάληωψης, άλλαξαν όλα.

Στο 48’ με σουτάρα έξω από την περιοχή ο Τζορτζ κούνησε τα πλαϊνά δίχτυα και στο 50’ ο Φακούντο Μπουονανότε με ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή και πλασέ έγραψε το το 1-2, που έμελλε να διατηρηθεί από τους Μπλε χωρίς να δαπανήσουν περισσότερες δυνάμεις.

Την πρόκριση στην επόμενη φάση πήρε και η Μπράιτον, η οποία είχε στο αρχικό σχήμα τον Στέφανο Τζίμα. Ο Έλληνας δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, όμως ο Ντιέγκο Γκόμες, 22χρονος Παραγουανός χαφ, πέτυχε τα 4 γκολ πρώτα γκολ και οδήγησε την ομάδα του στο εντυπωσιακό 0-6 σε βάρος της Μπάρνσλεϊ. Χάουλ και Αγιάρι τα άλλα δύο.

«Θύμα» έκπληξης έπεσε η Μπέρνλι, που ηττήθηκε με 1-2 από την Κάρντιφ, η Γουλβς μπορεί να μην έχει νίκη στο πρωτάθλημα αλλά επιβλήθηκε 2-0 της Έβερτον και πέρασε, ενώ τη δουλειά έκανε η Φούλαμ με το 1-0 κόντρα στην Κέιμπριτζ.