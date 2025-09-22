Ψάχνει το γκολ και τη θετική ενέργεια

Η δυσκολία στο σκοράρισμα (με εξαίρεση τη ρεβάνς κόντρα στη Ριέκα), αποτέλεσε πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Το ποδοσφαιρικό γκρουπ του Λουτσέσκου, τα έκανε όλα αλλά, δεν κατάφερε να σκοράρει για να ξεπεράσει με επιτυχία το αμυντικό «τείχος» που έστησε στην Τούμπα η ομάδα του Αγρινίου.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε χωρίς νίκη, στο καλύτερο του φετινό παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Προσωπικά θεωρώ πως ο Δικέφαλος είχε καλύτερη απόδοση ακόμα και από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, που το κέρδισε σχετικά άνετα.

Με 525 επιτυχείς μεταβιβάσεις, επιχειρώντας συνολικά 592 (ποσοστό 89%), απέναντι στον Παναιτωλικό που επιχείρησε μόνο 172 μεταβιβάσεις με επιτυχείς τις 107 (ποσοστό 62%) καταγράφεται η διαφορετική προσέγγιση των δυο ομάδων στο παιχνίδι.

Δεν θα σταθώ στην ποδοσφαιρική επιλογή που έκανε ο Παναιτωλικός για να πάρει αποτέλεσμα στην Τούμπα. Πολύ καλά έκανε. Αυτή άλλωστε θα είναι η επιλογή των περισσοτέρων ομάδων, ειδικά όταν αγωνίζονται στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι πως ο ΠΑΟΚ θα βρει τρόπο να κερδίζει πολυπρόσωπες και συμπαγείς άμυνες όπως του Παναιτωλικού. Προφανώς με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην τελική προσπάθεια. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το γεγονός πως οι ασπρόμαυροι κατάφεραν να φτάσουν σε 19 τελικές προσπάθειες, με τις περισσότερες να εξουδετερώνονται από τον γκολκίπερ του Παναιτωλικού, Λούκας Τσάβες, που ήταν και ο κορυφαίος παίκτης των φιλοξενούμενων.

Σαφώς και είναι αποτυχία το τελικό 0-0 για τον ΠΑΟΚ. Με δεδομένο πως στόχος του είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάθε απώλεια βαθμών με αντιπάλους όπως ο Παναιτωλικός (χωρίς καμία διάθεση υποβάθμισης της ομάδας του Αγρινίου), είναι αποτυχία.

Ωστόσο δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα, Σεπτέμβριο μήνα. Δεν θα σταθώ στις ισοπαλίες της ΑΕΚ με τη Λάρισα και του Ολυμπιακού με τον Παναθηναικό. Δυο αποτελέσματα που δεν επέτρεψαν σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό να πετύχουν το 4 στα 4 και να κερδίσουν έδαφος στον βαθμολογικό πίνακα έναντι του ΠΑΟΚ. Θα σταθώ στο γεγονός πως όλοι οι αντίπαλοι του Δικεφάλου στη μάχη για τον τίτλο, έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία τους στο πρωτάθλημα που ξεκίνησε τον Αύγουστο και ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Επιστρέφοντας στον ΠΑΟΚ, θα επισημάνω πως μπορεί η απώλεια των δυο βαθμών το Σάββατο να τον «πλήγωσε», σε καμία περίπτωση όμως δεν έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την προσπάθεια των παικτών και της τεχνικής ηγεσίας. Ξέρω καλά πως, το πρόβλημα στο γκολ όταν η ομάδα βρίσκει απέναντι της αντιπάλους με καλά δουλεμένες άμυνες με πρώτο στόχο να μην δεχθούν γκολ, έχει εντοπιστεί και θα αντιμετωπιστεί.

Είναι γεγονός ότι μετά την ντροπιαστική -για τη δυναμικότητα του ΠΑΟΚ- ήττα από τον Λεβαδειακό και την ισοπαλία με τον Παναιτωλικό, έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα που δεν το λες και ιδανικό. Αν αφήσουμε στην άκρη το παιχνίδι της Λιβαδειάς (είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξαναδούμε τέτοιο ΠΑΟΚ) και εστιάσουμε στο παιχνίδι του Σαββάτου, θα διαπιστώσουμε ότι η ομάδα δεν βρήκε γκολ, βρίσκει όμως το βηματισμό της, αποκτά ρυθμό, δημιουργεί ευκαιρίες και τέλος έχει υπομονή στο παιχνίδι της, στοιχεία που θα την επαναφέρουν στις πολυπόθητες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει.

Οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνει ο ΠΑΟΚ από την προηγούμενη Τετάρτη, είναι αυτές που «χτίζουν» τον χαρακτήρα μιας ομάδας. Τώρα ενδεχομένως να φαίνεται πως προσπαθώ να ωραιοποιήσω μια κατάσταση αλλά, στην διάρκεια του χρόνου (το πιστεύω ειλικρινά), θα δούμε μια ομάδα που θα βελτιώνει σταδιακά την απόδοση της, θα διεκδικεί και θα κατακτά νίκες και επιτυχίες. Με θετική ενέργεια από όλο τον οργανισμό και επιμονή από παίκτες και τεχνική ηγεσία στο εντοπισμένο πρόβλημα του γκολ.