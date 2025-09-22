Βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΠΠ ο Βιεϊρίνια: «Τιμή μου που έχω τον σεβασμό όλων» (vid)

Ιδιαίτερη στιγμή για τον Αντρέ Βιεϊρίνια, ο οποίος βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΠΠ για την συνεισφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο εμβληματικός Πορτογάλος διανύει την πρώτη του σεζόν μακριά από το ποδόσφαιρο, με τον ΠΣΑΠΠ να τον βραβεύει για την πολυετή συνεισφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την φανέλα του ΠΑΟΚ, με αφορμή την απόσυρση του από την ενεργό δράση.

Την βράβευση πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος παρέδωσε την τιμητική πλακέτα και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην αρχηγό του Δικεφάλου!

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να τιμήσω τον Βιεϊρίνια. Τον έζησα από τα πρώτα του βήματα στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ. Περάσαμε πολλές στιγμές, όμορφες, δύσκολες, στενάχωρες, αλλά πάνω από όλα χτίσαμε μια φιλία. Προσπαθεί να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα από νέο πόστο και θα τα καταφέρει. Το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει όπως τα κατάφερε και στο χορτάρι».

Από την άλλη, ο Βιεϊρίνια ανέφερε: «Είναι τιμή μου βρίσκομαι εδώ κι έπαιξα τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Είναι τιμή μου που έχω τον σεβασμό όλων. Με τον Παύλο Δερμιτζάκη περάσαμε υπέροχα μαζί. Με τον Μάκη Γκαγκάτση περάσαμε ωραίες και δύσκολες στιγμές. Όλα αυτά με έκαναν καλύτερο».

Δείτε το βίντεο: