Τσιώλης στο SDNA: «Παντρεύει το σωστό και το καλό ο Χιμένεθ στον Άρη»

Ο Μανόλο Χιμένεθ «φλερτάρει» με το «5χ5» που είχε πετύχει ο Σάκης Τσιώλης στο δικό του ξεκίνημα στον πάγκο του Άρη και το SDNA επικοινώνησε με τον Έλληνα τεχνικό.

«Τρένο» πηγαίνει ο Μανόλο Χιμένεθ τον Άρη. Από την στιγμή που ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός ανέλαβε το τιμόνι οι «κίτρινοι» έγιναν αυτό που λέμε «winner».

Όχι μεταφορικά, αλλά κυριολεκτικά, έστω κι αν το προπονητικό δείγμα του νέου κόουτς είναι ακόμα μικρό εν μέσω «μήνα μέλιτος» με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Αδιάψευστος μάρτυρας (περί «winner») η «γλώσσα» των αριθμών που στην προκειμένη περίπτωση απαριθμεί τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια!

Ο νέος τεχνικός ηγέτης του Άρη οδήγησε σε «τρίποντα» την ομάδα του στα εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος με Ατρόμητο και Κηφισιά, ενώ πήρε το «διπλό» και στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου.

Με αυτά και με αυτά, ο 61χρονος τεχνικός «φλερτάρει» με το 5χ5 που είχε πετύχει ο Σάκης Τσιώλης στο ξεκίνημά του στον πάγκο των «κιτρίνων» τη σεζόν 2010-11.

Για την ιστορία της υπόθεσης ο Καρδιτσιώτης προπονητής είχε κάνει ντεμπούτο με εκτός έδρας νίκη (3-4) κόντρα στην Κέρκυρα και εν συνεχεία ακολούθησαν ακόμα τέσσερις νίκες απέναντι σε Πανσερραϊκό, Αστέρα Τρίπολης, Ολυμπιακό Βόλου και Ξάνθη.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Έλληνα τεχνικό (φωτ.) κι άλλοτε προπονητή του Άρη με φόντο την ηχηρή εκκίνηση του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο των Θεσσαλονικιών.

«Πρώτα απ΄όλα ο Άρης από την στιγμή που ανέλαβε ο Χιμένεθ ανέβασε τις γραμμές του, παίζει πιο ψηλά κι εκμεταλλεύεται την ποιότητα που διαθέτει στο μεσοεπιθετικό κομμάτι που κατά την γνώμη μου στο συγκεκριμένο χώρο συγκαταλέγεται μέσα στις 2-3 κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας.

Το στυλ παιχνιδιού που εφαρμόζει είναι αυτό που έχει καθιερώσει ο Άρης τα τελευταία χρόνια. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ταχύτητα με έντονο το Λάτιν στοιχείο στο ρόστερ».

- Για το κατά πόσον του προξένησε εντύπωση το «τρία στα τρία» στο ξεκίνημα της θητείας του Χιμένεθ στον Άρη:

«Μου έκανε εντύπωση που βρήκε γρήγορα το DNA του Άρη. Το βρήκε και το στηρίζει. Μπήκε στην κουλτούρα του συλλόγου και παντρεύει το σωστό και το καλό».

Προοπτικές για φέτος

- Για την πορεία του Άρη τη φετινή σεζόν και πόσο ψηλά μπορεί να κοιτάει:

«Ο Άρης έχει τις δυνατότητες κι όλες τις προϋποθέσεις να πάει καλά. Από κει και πέρα δεν μπορώ να γνωρίζω τι γίνεται εσωτερικά στο κλαμπ. Βλέπω τον κόσμο να στηρίζει την ομάδα.

Ο Άρης είναι μια οικογένεια και μπορεί όχι απλά να πάει καλά, αλλά γιατί όχι να διεκδικήσει κι έναν τίτλο. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Τα προηγούμενα χρόνια κυνήγαγε τη μεγάλη διάκριση, κάπου όμως στο τέλος το έχανε».

Η ανάμνηση του «5χ5»

- Για το δικό του «5χ5» στον πάγκο του Άρη την σεζόν 2010-11:



«Τότε εγώ ανέλαβα έπειτα από εντός έδρας ήττα από τον Ηρακλή που δημιούργησε ένα εκρηκτικό κλίμα στο Χαριλάου. Η πρεμιέρα έγινε στην Κέρκυρα.

Βρεθήκαμε να χάνουμε 1-0 και 2-1 με την ολοκλήρωση του α΄ημιχρόνου. Στο β΄μέρος με αντεπίθεση διαρκείας γυρίσαμε το παιχνίδι, κερδίσαμε με 4-3 κι έπειτα ακολούθησαν άλλες τέσσερις νίκες μέχρι την λήξη του πρωταθλήματος».