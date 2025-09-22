Ρεμπρόφ: Βάζει φρένο στα σενάρια αποχώρησης του ο Σεφτσένκο!  

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει μόνιμη λύση στον πάγκο, με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ να παραμένει στο προσκήνιο. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας και θρύλος του ουκρανικού ποδοσφαίρου, Αντρέι Σεφτσένκο δεν δείχνει ωστόσο διάθεση να αποδεσμεύσει τον 51χρονο τεχνικό!

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος στο «κλάσικο» με τον Ολυμπιακό (1-1), ωστόσο η λύση του Χρήστου Κόντη για την ώρα λειτουργεί μεταβατικά και όχι ως μακροπρόθεσμη λύση.



Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκούξε συνεχίζουν τις επαφές τους με προπονητές από το εξωτερικό για την εξεύρεση μιας σταθερής και αξιόπιστης λύσης για το μέλλον.



Σε πρώτο πλάνο παραμένει ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, ο οποίος είχε αφήσει το στίγμα του τόσο στη Φερεντσβάρος, όσο και στη Ντιναμό Κιέβου. «Αγκάθι» ασφαλώς αποτελεί η δέσμευσή του με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, από την οποία δεν σκοπεύει να αποχωρήσει πριν τα μέσα Οκτωβρίου.



Ο Ρεμπρόφ εκτός από ομοσπονδιακός τεχνικός, εκτελεί επίσης καθήκοντα αντιπροέδρου στην ουκρανική ομοσπονδία, ενώ είναι υπεύθυνος για όλα τα κλιμάκια της Εθνικής από την K17 και πάνω.



Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA από την Ουκρανία, ο Αντρέι Σεβτσένκο είναι αντίθετος στο ενδεχόμενος πρόωσης αποχώρησης του Ρεμπρόφ από το πόστο του ομοσπονδιακού τεχνικού.



Ο άλλοτε φορ των Μίλαν και Τσέλσι φέρεται να τόνισε πως όσο βρίσκεται ο ίδιος στον προεδρικό θώκο δεν σκοπεύει να επιτρέψει στον Ρεμπρόφ να αποχωρήσει και θα κάνει το παν προκειμένου η εθνική ομάδα της χώρας του να πορευθεί μέχρι το πέρας της προκριματικής φάσης για το Μουντιάλ με τον 51χρονο προπονητή.