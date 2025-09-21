Στο «Αρτέμιο Φράνκι» για την 4η αγωνιστική της Serie A, η Φιορεντίνα ηττήθηκε από την Κόμο με 2-1.

Οι «Βιόλα» μπορεί να βρήκαν πρώτοι γκολ, όμως το παιχνίδι εξελίχθηκε σε μονότερμα για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας και γύρισε τούμπα στις καθυστερήσεις.

Ο αγώνας

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τον αγώνα η Φιορεντίνα, αφού στο 6' κατάφερε να προηγηθεί μετά από ένα σουτ του Μαντραγκόρα έξω από την μεγάλη περιοχή.

Έκτοτε οι ευκαιρίες για τις δύο ομάδες ήταν μοιρασμένες, με την Κόμο να έχει κλείσει καλά τους χώρους της στην άμυνα και να αντιστέκεται σθεναρά στους «Βιόλα».

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Κόμο πήρε τα ηνία τόσο στην κατοχή, όσο και στην δημιουργία, με την Φιορεντίνα να έχει χάσει τις γραμμές της και να δείχνει ανήμπορη να βρει ένα δεύτερο γκολ.

Αποτέλεσμα; Η Κόμο ανέβηκε ακόμη πιο ψηλά στο γήπεδο, πήρε μέτρα και στο 65', μετά από μια σέντρα του Παζ, ο Κεμπφ πήρε την μπάλα και έκανε το 1-1.

Το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγας πήρε ακόμη περισσότερη ψυχολογία και έκλεισε την Φιορεντίνα στα καρέ της, κάνοντας συνεχώς σουτ για να βρει ένα δεύτερο γκολ που θα την έδινε τη νίκη.

Κάτι που συνέβη στις καθυστερήσεις του αγώνα, καθώς στο 90+4', ο Αντάι εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Παζ και ένα το 1-2 και την ολική ανατροπή, παίρνοντας τους βαθμούς της νίκης.