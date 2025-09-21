Πετράκης: «Ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι από προηγούμενες εποχές, δεν συμφωνώ με τον Νίκολιτς για τον αγωνιστικό χώρο…»

Ο προπονητής της Λάρισας Γιώργος Πετράκης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το 1-1 με την ΑΕΚ, έκανε λόγο για ένα παιχνίδι μεγάλο παιχνίδι από προηγούμενες εποχές και ρωτήθηκε και για τις τοποθετήσεις του Μάρκο Νίκολιτς περί κακού τερέν, διαφωνώντας και λέγοντας πως «είναι από τους καλύτερους αγωνιστικούς χώρους στην πρώτη κατηγορία».

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Γιώργος Πετράκης:

Στην αρχική του τοποθέτηση τόνισε: «Έγινε ένα παιχνίδι με θέαμα με ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι από προηγούμενες εποχές. Καταλαβαίνουμε το μεγαλείο αυτής της ομάδας. Δεν ήταν ο στόχος μας να αποσπάσουμε την ισοπαλία. Προσπαθήσαμε να προηγηθούμε το σκορ, κάναμε ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Και στο δεύτερο είχαμε τις στιγμές μας. Στο τέλος σταθήκαμε τυχεροί που δεν δεχθήκαμε γκολ όταν ο αντίπαλος έβαλε πολλούς παίκτες μέσα στην περιοχή. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Το πάθος, η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα υπήρχαν και αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες. Έχουμε γρήγορα κι άλλο παιχνίδι μπροστά μας και εστιάζουμε σε αυτό για να νικήσουμε στο Κύπελλο την Τετάρτη».

Για το ότι ο Νίκολιτς έκανε παράπονα για τον αγωνιστικό χώρο: «Δεν νομίζω πως είναι κακός. Είναι από τους καλύτερους στην πρώτη κατηγορία και δεν θα συμφωνήσω».

Για το αν ένιωθε πίεση: «Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν εδώ στην ομάδα που να μην αισθάνεται πίεση. Ακόμα και σήμερα τα συγχαρητήρια για την ισοπαλία δεν ακούγονται τόσο όμορφα. Δεν έχουμε κερδίσει ακόμα, ήμασταν ανταγωνιστικοί και δεν απογοητευόμαστε. Προσπαθούμε να καλύπτουμε τις αδυναμίες μας. Η πίεση είναι μεγάλη, προσπαθούμε να την κάνουμε παραγωγική. Είμαστε μια νέα ομάδα που επανήλθε στην πρώτη κατηγορία. Σήμερα δεν πετάμε στα σύννεφα, δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα η ισοπαλία, όπως και με την Κηφισιά. Μας χαροποιούν τα στοιχεία που έδειξε η ομάδα. Δεν υπάρχει κάποια ειδική τακτική που παίρνουμε αποτελέσματα στα μεγάλα παιχνίδια. Παίζουμε με σεβασμό απέναντι σε κάθε αντίπαλο, προσπαθούμε να βρούμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου. Είχαμε σωστή τακτική σήμερα με βάση την εικόνα, κάναμε ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και ο αντίπαλος δεν είχε προϋποθέσεις πολλές. Ο τρόπος που δουλεύουμε είναι ο ίδιος».

Για το πότε η ΑΕΛ θα είναι έτοιμη: «Το έτοιμη είναι κάτι πολύ μεγάλο. Η απαίτηση προς αυτό είναι τεράστια. Θέλει χρόνο αυτό. Το ότι η ομάδα είναι ανταγωνιστική και δείχνει ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα κόντρα σε κάθε αντίπαλο δείχνει ένα βαθμό ετοιμότητας. Και με την Κηφισιά παρότι δεν χάρηκε ο κόσμος με την εικόνα, έπρεπε να κερδίσουμε. Το επίπεδο ετοιμότητας είναι κάτι πολύ μεγάλο. Εύχομαι να το δούμε όσο πιο άμεσα γίνεται. Θα πρέπει να πηγαίνουμε βήμα βήμα και να πετύχουμε περισσότερες νίκες στη συνέχεια για να πατήσουμε δυνατότερα».